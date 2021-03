Žena objevila za zrcadlem své koupelny tajný byt. Video z jeho průzkumu je hitem

Samantha Hartsoeová objevila za zrcadlem své koupelny ukrytý třípokojový byt. Protože má dobrodružnou povahu, rozhodla se tajné obydlí prozkoumat a vše zdokumentovat na sociální síti TikTok.

Šestadvacetiletá Newyorčanka si dlouho dobu lámala hlavu nad tím, proč má v koupelně pořád chladno. Navíc jí přišlo, že od zrcadla hodně táhne studený vzduch. Rozhodla se proto zjistit, odkud vítr vane, sundala zrcadlo a "vkročila do jiné dimenze", jak s nadsázkou říká ve videu, které se stalo virálním hitem na TikToku.

Samantha čekala, že po vzoru hororových filmů objeví v bytě tajemnou osobu, která tu přežívá jen s láhví vody, ale skutečnost byla daleko prozaičtější. Našla jen zničené podlahy, trubky trčící ze zdí, stavební materiál a pytle s odpadem. V bytě nebyla ani toaleta nebo koupelna, pouze odmontovaná záchodová mísa. O existenci tajného bytu podle jejích slov nevěděl ani správce budovy, píše web deníku The Guardian.

Samantha Hartsoeová se teď své koupelně raději vyhýbá. Velký zájem o své video si vysvětluje tím, že Newyorčané sní o tom, že by za svou koupelnou našli další byt, který by jim zvětšil místo k životu, protože místní obydlí jsou prostorově velmi úsporná. "Nikdy nevíte, co v newyorských bytech objevíte, všichni tu doufají, že najdou další místo k žití," dodává.