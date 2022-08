Zemřela Nichelle Nicholsová, proslavila se rolí Uhury ve Star Treku. Bylo jí 89 let

Zesnula americká herečka Nichelle Nicholsová, kterou proslavila role komunikační důstojnice Uhury v seriálu Star Trek. Herečce a zpěvačce bylo 89 let a zemřela přirozenou smrtí, oznámil na Facebooku její syn Kyle Johnson.

"Včera v noci moje matka Nichelle Nicholsová zemřela z přirozených příčin. Její světlo však stejně jako prastaré galaxie, které nyní poprvé spatříme, zůstane pro nás i budoucí generace, abychom se z něj mohli těšit, učit se z něj a čerpat inspiraci. Její život byl dobře prožitý a jako takový je vzorem pro nás všechny," napsal Johnson v neděli a požádal fanoušky o respektování soukromí rodiny.

Nicholsová byla první Afroameričankou, která ve sci-fi seriálu účinkovala. Když její postava v jednom dílu políbila kapitána Kirka hraného Williamem Shatnerem, jednalo se o první polibek bílého muže a afroamerické ženy v americké televizi. V době rasových předsudků, které v šedesátých letech ve Spojených státech panovaly, to vzbudilo četné kontroverze, píše server ČSFD.

Často vzpomínala, že mezi fanoušky seriálu patřil reverend a černošský aktivista Martin Luther King, který chválil její roli a osobně ji povzbuzoval, aby u natáčení zůstala, dodává agentura AP. Nicholsová původně chtěla po první řadě skončit, na Kingovo přání tak ale neučinila.

V 70. letech pak pracovala pro vesmírnou agenturu NASA, kterou dříve kritizovala za to, že nedává dostatečný prostor ženám jiné barvy pleti. NASA ji v reakci na to zaměstnala, právě aby Nicholsová do jejích řad přivedla talentované Afroameričanky. Herečka stála za najmutím pozdější první černošské astronautky Sally Rideové, uvádí agentura Reuters. "Pro mnohé se stala symbolem toho, co všechno je možné, a povzbudila další generace k tomu, aby zamířily ke hvězdám," uvedla v neděli NASA.

Na herečku vzpomíná také její kolegyně, držitelka Oscara Whoopi Goldbergová. "Pamatuju si, jak jsem jako devítiletá sledovala Star Trek. Když jsem spatřila Uhuru, musela jsem zakřičet: mami, pojď se podívat, v televizi je černoška a nehraje uklízečku," líčí Goldbergová.

Nicholsová nakonec účinkovala také v šesti filmových Star Trecích, naposledy ve snímku Star Trek VI: Neobjevená země z roku 1991.