Zemřel fotograf Stanislav Tereba. Vítěz World Press Photo a podezřelý z majora Zemana

Ve věku 118 let zemřela francouzská řeholní sestra André, která byla od loňského dubna podle dostupných informací nejstarším žijícím člověkem na světě. Agentuře AFP to v úterý večer sdělil její mluvčí. Rekord nejdéle žijící osoby nadále drží jiná Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve věku 122 let.

Sestra André zemřela v noci z pondělí na úterý ve spánku v domově důchodců v Toulonu na jihu Francie. "Zemřela ve 2:00 ráno. Je to velmi smutné, ale ona to chtěla, přála si shledat se se svým zbožňovaným bratrem. Pro ni to bylo vysvobození," řekl mluvčí domova pro seniory David Tavella.

Sestra André, původním občanským jménem Lucile Randonová, se stala nejstarším žijícím člověkem loni 19. dubna, kdy zemřela 119letá Japonka Kane Tanakaová. Sestra André tehdy řekla, že naživu ji drží hlavně práce a víra. "Pracovala jsem až do 108 let," řekla žena, která působila v nemocnici, pečovala o děti a sirotky a v domově pro seniory se starala o ostatní obyvatele, kteří byli často mnohem mladší než ona.

Sestra André se narodila 11. února 1904, tedy deset let před začátkem první světové války. Dožila se tedy 118 let a 340 dnů.