Rozpadám se, chci se zabít. Zdeňkovi zachránila život štědrost Čechů, dali mu milion

Tragická nehoda před 15 lety změnila Zdeňkovi Šafránkovi život. Spadla na něj železná rampa a skončil na invalidním vozíku. Přestože s nepřízní osudu bojoval a věnoval se řadě sportů, následky úrazu ho dohnaly. Kvůli otevřené ráně z prosezeniny dokonce uvažoval o sebevraždě. Díky štědrosti lidí, jejich podpoře a svým dětem má zase chuť žít. Momentálně se zotavuje po operaci, těší se domů na rodinu a chce pořádat besedy a přednášky.

"Rozpadávám se! Vypadávají mi kosti z těla," řekl v rozhovoru pro neziskovou organizaci Příběhy lidí Zdeněk Šafránek na konci letošního září.

Jeho zdravotní stav byl natolik vážný, že bez opiátu nevydržel ani den. Jako kapitán sledgehokejové reprezentace se v dresu se lvem na hrudi pouštěl do bitev na ledu, ale kvůli silným bolestem ho poprvé v životě přepadaly myšlenky na to nejhorší. Otevřená rána z prosezeniny na jeho těle ho málem dohnala k sebevraždě.

"Nebýt dětí, ukončil jsem to," přiznal se. Měl silné bolesti. Z rány o velikosti pěsti mu vypadávaly úlomky kosti.

Jeho příběh měl na Facebooku nečekaně velký ohlas. Dva dny po zveřejnění se na transparentním účtu sešel milion korun. Díky tomu se Zdeňkovi otevřela cesta k nejkvalitnější možné léčbě a konečně si mohl nechat vyrobit speciální anatomicky tvarovaný podsedák.

"Vy všichni jste hrdinové! A už teď vím a věděl jsem to, že Česká republika je stále plná dobrých lidí. Až se uzdravím, tak dál budu dělat besedy a přednášky pro vás a vaše děti," neskrýval svůj vděk.

Teď se zotavuje po operaci a leží bez hnutí ve speciální posteli určené pro popálené. Má znovu chuť do života, těší se domů. Díky svým dětem a ženě má obrovskou motivaci vybojovat si zpátky aktivní a soběstačný život bez bolesti a opiátů, o který před nedávnem přišel.

Nehoda, která mu úplně změnila život

Na pracovní úraz před 15 lety nevzpomíná ve zlém. Zpětně přiznává, že mu změnil život a stal se z něj lepší člověk. "Pořád jsem obyčejný kluk z vesnice, ale nebojím se snít a sny si plnit," říká Zdeněk.

Psalo se o něm jako o muži s raketovou sportovní kariérou. Za jeho úspěchem ale kromě talentu stál především obrovský zápal. "Tréninky byly jednou týdně. Já si ale platil ze svého led a snažil se trénovat každý den. Říkal jsem si, když chceš něco dělat, dělej to, jak nejlíp to jde," přibližuje cestu do reprezentace sledge hokeje.

Za sebou má tři paralympiády, mistrovství světa i Evropy. Kromě hokeje se navíc věnoval i dalším sportům. Stal se mistrem Česka v paraboxu i horské cyklistice.

"Moje rodina je můj druhý tým. Fungujeme stejně jako na ledě. Bez jejich podpory bych se nedostal tam, kde jsem. Chtěl bych zanechat odkaz svým dětem. To mě žene dopředu," uzavírá.

Momentálně je také jednou z tváří probíhající vánoční sbírky Cesta za snem. Nákupem štítků na vánoční dárky mohou lidé přispět na výrobu speciálně vyvinutých trenažérů pro všechny spinální jednotky, rehabilitační centra a handicapované.