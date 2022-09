Zarostlé mrakodrapy i byty ve stromech. Bydlení budoucnosti navrhla umělá inteligence

Indický architekt si vysnil města budoucnosti. Jejich obyvatelé by bydleli v zakřivených mrakodrapech obalených rostlinami, ale i ve výškových domech vsazených do kmenů stromů. Vizualizace futuristických budov přitom na základě slovních pokynů vytvořila umělá inteligence.

Architekt Manas Bhatia z Nového Dillí vidí budoucnost bydlení v mrakodrapech porostlých stromy, keři či řasami. Vlnící se výškové budovy by pak díky hojnému množství zeleně měly napomáhat k pročišťování vzduchu. S projektem AI x Future Cities mu přitom, jak název napovídá, pomáhala umělá inteligence. Píše o tom zpravodajský web stanice CNN.

Bhatia využil program Midjourney, který dokáže vytvářet vizualizace na základě textových příkazů. Zadal do něj fráze jako futuristické věže, utopická technologie nebo symbióza. Umělá inteligence tato klíčová slova proměnila do série digitálních obrazových materiálů, které architekt dále zdokonaloval. Jednu vizualizaci podle něj technologie zvládla vygenerovat za dvacet minut.

V dalším projektu nazvaném Symbiotic Architecture zase s pomocí nástroje Midjourney navrhl futuristické stavby z živých materiálů. Bytové jednotky jsou v nich vsazené přímo do dutých kmenů stromů. Bhatia se podle svých slov nechal inspirovat nejvyšším stromem na světě - sekvojí vždyzelenou, která měří téměř 116 metrů a nachází se v kalifornském Národním parku Redwood.

Snažil se vymyslet stavby, které budou disponovat přirozenou ventilací, a spotřebovávat tak nízké množství energie. "Pokud by se nám podařilo vytvořit budovy s organickou fasádou, mohla by se teplota v jejich místnostech sama regulovat. K větrání by docházelo stejně jako při přírodních procesech u rostlin," vysvětlil architekt indického studia Ant.

Ačkoli nezasvěcený kritik může namítnout, že za něj většinu dřiny odvedla technologie, práce s Midjourney podle Bhatii není tak jednoduchá, jak se zdá. Některá zadání musel programu třeba stokrát zpřesňovat. "Je to metoda pokus omyl. Umělou inteligenci sice může využít každý, ne všichni s ní ale dosáhnou stejně dobrých výsledků jako kreativní člověk," dodal Bhatia.

