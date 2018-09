Možná nás zakážou, říká moderátor Tuček. Okamuru přirovnal k Pérákovi pro 21. století

Český herní novinář a moderátor Mikoláš Tuček je neodmyslitelně spjatý především se světem počítačových her a technologií. Od ledna se ale společně s partou kamarádů a spolupracovníků pustil do úplně jiného světa – na YouTube rozjeli satirický pořad s prozaickým názvem Blate Night Show, který si utahuje z politiků, youtuberů, fotbalu, mileniálů a všeho dalšího, co podle nich stojí za zmínku. Díly jsou přitom všechno, jen ne politicky korektní. „Nechci politiku cpát do každého dílu, ale když budeme mít pocit, že nás něco rozčiluje, tak se tomu budeme věnovat. Navíc teďka je spousta materiálu, mohli bychom natáčet každý den,“ říká.

Vaší parketou jsou spíše herní pořady. Proč jste se pustil do politické satiry?

Blate Night Show vzniklo ze dvou důvodů. S kamarády Lukášem Baštou a Martinem Bryknerem jsme už dříve dělali spoustu projektů a chtěli jsme udělat vlastní, čistě internetovou, zábavnou show. Dělám dost televizních projektů a jsou chvíle, kdy toho vyjednávání a domlouvání mám fakt plné zuby.

Tenhle formát je naprosto svobodný a docela jednoduchý na produkci. Stačí kamera a zelené pozadí, které v našem malém studiu máme. Takže technické investice byly v podstatě nulové. A protože moji kamarádi nemají příliš velké moderátorské ambice, nechali mluvení na mně. Zatím nemáme ani žádné hosty a všechno děláme po večerech, když máme čas.

Formát odkazuje na americký pořad Johna Olivera Last Week Tonight. Pokud jej ale člověk přečte správně česky i s písmenem b na začátku, odkazuje úplně na něco jiného.

(Usměje se.) Tak je to béčkové Late Night Show. Nesnažíme se tvářit, že jsme áčková kategorie a český fonetický význam se mi líbil, tak jsme jej nechali. Chtěli jsme zkrátka mít svobodný pořad. Pokud nás ovšem zakáže YouTube nebo Facebook, nebudeme úplně překvapení.

První díl nulté sezony s označením nula jste zveřejnili před letošními prezidentskými volbami. Byl to záměr?

Přemýšleli jsme nad tímhle projektem půl roku, a když přišla volba prezidenta, tak jsme si řekli, že pokud to nespustíme teď, tak už nikdy. Druhý den po společné schůzce jsem napsal scénář a třetí den jsme díl natočili.

Na ČSFD má pořad hodnocení 81 procent, přesto se názory na něj rozcházejí. Některým se líbí, jiní jej označují za odpad. Jaké ohlasy jste zaznamenal vy?

Na ČSFD máme 81 procent? To je super! Vím jen o těch pozitivních, protože jsme zasáhli naši sociální bublinu. (smích) Jediným velkým výkyvem byl vzkaz prezidentovi, který jsem upřímně dělal s lehkou kocovinou na horách. Říkal jsem v něm, že by měl pít lepší alkohol, protože mu ten stávající evidentně nedělá dobře. Nakonec z toho bylo naše nejsledovanější video, s dosahem přes 800 tisíc. Ze začátku ohlasy skvělé, ale pak jej lidi začali sdílet i na prozemanovských stránkách, takže nám začali chodit nenávistné komentáře.

První večer mě to překvapilo, protože na mém Facebooku se lidi většinou chovají slušně. Když se někdo začne hádat o skutečně podstatných věcech, jako jestli je lepší iPhone anebo Android, tak se je snažím korigovat. Smršť po vzkazu prezidentovi mě ale na chvíli až paralyzovala. Nicméně to byly asi jediné výrazné negativní ohlasy.

A k videu se ještě váže taková historka. Po zveřejnění jsme byli na horské chatě a najednou se o kousek dál zvedl snad dvoumetrový chlapík a šel ke mně. Hromovým hlasem a zachmuřeným výrazem se mě zeptal: 'Tos natočil ty, to video na Facebooku?' Dost jsem se bál, že mi jednu cákne, ale řekl jsem, že jo. Poplácal mě po rameni a řekl mi: 'Dobrá práce.'

Kromě prezidenta jste nenechali nit suchou ani na mnohých dalších českých politicích. Nebojíte se, že vás budou žalovat, jako už se stalo za jedno známé označení Tomia Okamury?

Asi si naše označení pana Okamury "Pérák pro 21. století" nesdíleli na sociálních sítích, takže zatím se nikdo neozval a doufáme, že se ani neozve. Po soudech určitě netoužíme. Konzultoval jsem to i s právníkem, který si myslí, že k žalobě nedojde. Ale dodal, že kdyby na ni přece jenom došlo, velmi rád si případ vezme, protože jej z profesního hlediska zajímá. (smích)

Máte vlastně nějakou hranici nekorektnosti, kterou byste nepřekročil?

Asi určitě. Vlastně ani nepotřebuju překračovat nějaké hranice a rozhodně jsme nedělali pořad jenom proto, abychom byli politicky nekorektní. Ale už od základní školy mám bohužel tendenci říkat nahlas vtipy, které mě napadnou a připadají mi dobré. Taky jsem za ně samozřejmě dostal mnoho poznámek. Třeba když jsem matematikářce jednou při jejím zápasu s výpočtem řekl, že je to výborná detektivka. Moc se jí to nelíbilo. A i když mně Okamura strašně vadí, protože je to podle mě prachsprostý politický byznysmen a šmelinář se strachem, nepotřebuji o něm říkat věci, které jsou za hranou péráka.

Mikoláš Tuček (40) Herní novinář, někdejší šéfredaktor časopisů Score, Frag nebo Applikace, moderátor pořadů Re-Play nebo Rychlý Palce na Prima Cool.

Pochází z Prahy, z Letné, díky čemuž rovnou víte, jakému fotbalovému klubu fandí.

Je ženatý, má tři dcery.

Je juniorským mistrem České republiky v baseballu.

Studoval Mediální studia na Karlově univerzitě.

Své televizní projekty obvykle vymýšlí, píše i moderuje sám. Baví ho i živé moderování, spolupracuje s PlayStation, Alza.cz, Nokia, Red Bull nebo Harley-Davidson.

Ve volném čase rád blbne s dětmi, čte si, pije pivo a sleduje anglickou Premier League.

Vzpomínáte si na svou nejbizarnější poznámku?

Asi to byla poznámka z výtvarky o tom, že jsem dal kamarádovi pěstí do nosu, protože mu chyběla červená barva.

Dostal vás váš humor a ostrý jazyk někdy do nesnází?

Určitě. Na druhou stranu se snažím dobře vycházet s lidmi, takže když něco pokazím, většinou se z toho zvládnu vykecat. Rád se družím. Jednou jsme byli v Los Angeles na E3, největší herní výstavě na světě, kam jezdíme pravidelně každý rok, a šli jsme pro jídlo a pivo. Prošli jsme kolem hloučku černochů a ti na nás pořvávali, ať jim taky nějaké pivo přineseme. Prvně jsem se trochu lekl, ale pak jsem jim ho nabídl. Nakonec jsme se dali do řeči a pivko vypili společně u nich na terase. Musím říct, že to byl skvělý večer. Kolem byli elegáni, váleční veteráni, místní kápové i drogoví dealeři. Lidi mám hrozně rád, někdy je to sice o držku, ale to mě neodradí.

Nebojíte se, že by Blate Night Show mohlo ovlivnit vaši práci pro televizi Prima, pro kterou moderujete herní pořad Re-Play?

Zatím se k tomu nikdo neozval. Ale trochu jsem počítal s tím, že se to může stát. Ne, že bych si sám zakazoval punkovější projekty, ale na druhou stranu mám velkou tlustou hypotéku, hezkou hubenou ženu a tři děti, takže si nemůžu úplně vyskakovat. Ale pracuji například i s Alzou, kde se podobných věcí nebojí a kteří nás veřejně podpořili na Startovači, čehož si velmi vážím.

Myslíte si, že by politická satira s érou vládnutí Andreje Babiše podporovaného komunisty mohla být nějakým způsobem postihována?

No, to je zajímavá otázka. Člověku je leckdy tak smutno, až si z toho skoro ani nechce dělat legraci. Ale jsem si jist, že si lidi pořád budou dělat srandu. Spojení evidentně dosluhujícího prezidenta, ANO a komunistické strany nicméně vnímám dost vážně. Nestačím se divit tomu, co se děje, takže možná to chce nasadit silnější kalibr. Ale pevně doufám, že politická satira kvůli dění v politice neumře.

Je vtipné, že třetina našeho týmu nechce o politice vůbec slyšet a chtějí řešit jen popkulturu, další třetina bych se chtěla zase zaměřit víc na technologické věci. Nechci politiku cpát do každého dílu a nechci mířit jenom tím směrem, ale když budeme mít pocit, že nás něco rozčiluje, tak se tomu budeme věnovat. Ale poslední dobou mi přijde, že naše politická scéna vytváří tolik materiálu, že bychom mohli natáčet každý den.

Po dvouměsíční pauze vyšel minulý týden nový díl Blate Night Show. Na co se diváci mohou těšit na podzim?

Chtěl bych, abychom byli víc motivační. Špatných věcí se všude ukazuje dost, a navíc se kvůli sociálním sítím často vykroutí do nečekaných rozměrů. Chtěl bych dělat inspirativní, zajímavá a samozřejmě, pokud to půjde, především vtipná videa. Vydali jsme nové díly spin-offu Kultivovaný Klub Knižního Kamaráda, kde se věnujeme knížkám, sám jsem zvědavý, jak to lidi vezmou. Jestli polovážný Tuček není vlastně na prd. Ale na druhou stranu mě hrozně baví a dává mi smysl, že můžeme poukazovat na zajímavou četbu videem na sociálních sítích, což k sobě moc nejde.

Na Startovači nás fanoušci podpořili přes 300 tisíc korun, proto novou plnotučnou sérii začneme zhruba v půlce září. A na podzim se konají další volby, takže politice se v Blate Night Show nevyhneme. (smích)

