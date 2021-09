Za migrény může špatný spánek, varují vědci. Lidem schází fáze, kdy se jim zdají sny

Migréna dokáže pořádně zkomplikovat život. Člověk se probudí s nesnesitelnou bolestí hlavy, která během dne výrazně snižuje jeho produktivitu. Podle nové studie může být příčinou tohoto chronického nervového onemocnění nedostatek takzvaného REM spánku, který zásadně ovlivňuje myšlení a paměť.

REM fáze spánku, jejíž název je odvozený od rychlých pohybů očí, by u dospělého člověka měla trvat zhruba 90 až 120 minut za noc. Když se do ní lidé dostanou, tak obvykle mají barvitější sny, více se v posteli převalují a také intenzivněji dýchají a rychleji jim bije srdce. Dostatek tohoto typu spánku pak pomáhá třídit paměť a stimuluje činnost mozku.

Vědce z Americké akademie neurologie zajímalo, jak kvalita spánku souvisí s migrénami, a tak se podrobněji podívali na data z celkem 32 studií. K dispozici měli záznamy o více než deseti tisících dospělých a dětí, kteří vyplňovali dotazníky o tom, jak dlouho jim trvá usnout, jak dlouho a jak dobře spí, jak často se v noci budí a jak svěží bývají během dne.

Na základě odpovědí u nich určili takzvaný Pittsburský index kvality spánku a zjistili, že zkoumaní, kteří trpěli migrénami, ho měli výrazně nižší než ti, co chronickou bolest hlavy nepoznali. Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN.

Mnoho účastníků výzkumu také podstoupilo polysomnografii, test spánku, který dovede určit, jak člověku v noci pracují tělesné funkce, a používá se k diagnostice spánkových poruch. Z výsledků vyplynulo, že dospělí a děti s migrénami v REM fázi spánku strávili méně času než lidé bez migrén.

Už dřívější výzkumy podle vědců ukázaly, že během noci předcházející migréně dochází u člověka ke snížení času, kdy se nachází v REM spánku. V době, kdy pociťuje nedostatek spánku, také může trpět takzvanou kožní alodynií. Doteky druhých lidí, které mu obvykle nezpůsobují bolest, jsou pro něj najednou nesnesitelné a jde o jeden z příznaků počínající chronické migrény.

Američtí výzkumníci zároveň upozorňují, že migrény nejsou jen problémem dospělé populace a často postihují i děti. Varovnými příznaky pro rodiče může být, když jejich potomci dlouho ponocují, a paradoxně i to, že rychleji usínají. Pokud totiž člověk usíná okamžitě po ulehnutí do postele, může to značit spánkovou deprivaci.

Prášky na spaní přitom mohou být až poslední možností, jak nedostatek spánku a s ním související migrény řešit. Děti i dospělí mohou problému předejít, pokud budou chodit spát a vstávat v pravidelných časech, před usnutím se vyvarují používání chytrých zařízení a přes den budou dbát na zdravý jídelníček. Důležité je také trávit dostatek času na denním světle.

