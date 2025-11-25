Vysněná dovolená skončila tragédií. Okamžik v mělké vodě změnil vše

Dítě se brodilo v mělké vodě na pláži Chenang, kam rodina dorazila den po příjezdu. A podle jeho otce Nikity Jakubanetse stačil okamžik, aby se navždy změnil jejich dosavadní život. "Vova byl blízko břehu a najednou vykřikl. Moje žena ho vytáhla z vody a podala mi ho, než šla pro ručník, aby mu očistila nohu. V tu chvíli přestal dýchat," popsal dramatické chvíle. Poté se pokusil o resuscitaci a k pomoci přiběhli i další turisté.
Čtyřhranka Fleckerova nebo také čtyřhranka smrtelná
Čtyřhranka patří k nejnebezpečnějším medúzám světa. Její téměř neviditelná chapadla jsou pokryta miliony žahavých buněk a jediný dotyk může způsobit prudkou bolest, kolaps oběhu i selhání srdce během několika minut. Nejde o bodnutí, ale o intenzivní žahnutí. Při kontaktu je nutné okamžitě opláchnout místo octem a co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc. Tento mimořádně jedovatý tvor se vyskytuje hlavně u pobřeží Austrálie a v teplých vodách jihovýchodní Asie.
Marná snaha
Rodiče s dítětem spěchali za zdravotníky, kteří ránu pouze ošetřili octem - standardní první krok při žahnutí medúzou čtyřhrankou. Vova byl poté převezen na kliniku a následně do nemocnice, kam dorazil téměř bez známek života. Lékařům se ho po dvou hodinách resuscitace podařilo stabilizovat, ale nutný protijed byl až na vzdáleném ostrově Penang. Navzdory úsilí lékařů se u chlapce rozvinuly vážné komplikace a Vova po čtyřech dnech zemřel.
Varování ostatním
Zdrcení rodiče se rozhodli, že nebudou podnikat právní kroky. Chtějí však, aby smrt jejich syna sloužila jako varování ostatním. "Věříme, že smyslem jeho života bylo zachránit další. Zabránit budoucím tragédiím. Vladimir byl velmi hodný, velmi chytrý. Byli jsme šťastná rodina," řekl otec Nikita a matka Olga dodala: "Náš syn je hrdina. Je náš malý anděl. Každý den jsme mu říkali, že ho milujeme, a on nám to vždy říkal také." Rodiče zároveň uvedli, že svého syna plánují zpopelnit a jeho popel odvézt zpět do Ruska.
Místní úřady po tragédii znovu připomněly nebezpečí medúz čtyřhranek a uvedly, že na ostrově probíhá monitorování jejich výskytu, který je obvykle vzácný. A plavčíci na plážích dostali pokyn varovat návštěvníky. Jed těchto žahavců je extrémně silný - může způsobit selhání srdce a smrt během několika minut, pokud není okamžitě poskytnuta pomoc. Nejrychlejší první pomocí je oplach rány octem, který neutralizuje jed a umožní bezpečné odstranění zbylých chapadel.
