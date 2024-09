Kulaťák bude milejší k chodcům i cyklistům. Nové řešení odklání dopravu z jeho středu

Pražští zastupitelé ve čtvrtek schválili změnu územního plánu, která má zkultivovat oblast Vítězného náměstí. Nové řešení vybrané v urbanistické soutěži Institutu plánování a rozvoje (IPR) veškerou dopravu ze středu takzvaného Kulaťáku odklání. Náměstí se v budoucnu promění v místo pro setkávání a měl by mu dominovat i ústřední monument.

"Vítězné náměstí dnes neslouží jako plnohodnotné náměstí, jedná se o nedokončenou dopravní křižovatku, která na pobytovou funkci a pěší dopravu příliš nemyslí. Jde přitom o nejvýznamnější veřejné prostranství v severozápadní části Prahy a symbol Dejvic, který se nachází se na rozhraní historické čtvrti Hradčany a moderní zástavby z meziválečného a poválečného období," píše Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Za návrhem čtvrti i s náměstím stojí architekt Antonín Engel z roku 1924, jeho vize ale vznikla jen částečně. Město na ni v dalším rozvoji lokality hodlá navázat.

Přístupnější pro všechny

Proměnu navrhlo studio Pavel Hnilička Architekti, které v roce 2018 zvítězilo v urbanistické soutěži. Střed náměstí bude po revitalizaci sloužit coby místo pro veřejná shromáždění, pořádání trhů a kulturních akcí. Místo by mělo být dobře přístupné jak pro pěší cyklisty, tak řidiče aut i cestující MHD.

"Na Kulaťak se nyní soustředí ne jedna, ale několik investic, které směřují ke zobytnění a zkulturnění tohoto významného centra Dejvic. Jedna investice je vlastní náměstí, pak zástavba 4. kvadrantu, další je tramvajová trať Strahov-Suchdol a tzv. KES komunikace Evropská-Svatovítská, která odklání z Dejvického náměstí dopravu," vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje. "V tomto území proběhly dvě významné soutěže, na náměstí a čtvrtý kvadrant, u kterého se potkávají investice soukromého sektoru a městské části, která zde vybuduje kulturní centrum. Všechny tyto investice by se mohly do deseti let protnout a realizovat," uzavírá pražský radní.

"Výrazný vliv na současný charakter náměstí má zatížení individuální automobilovou dopravou. V území se přitom pohybuje řada chodců, kromě rezidentů jde například i o studenty mířící do přilehlého univerzitního kampusu nebo přestupující z metra, na které současná podoba náměstí příliš nemyslí. Díky proměně dojde k naplnění potenciálu veřejného prostranství, posílení prostupnosti, vazeb na veřejnou dopravu a obyvatelnosti lokality," doplňuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Praha.