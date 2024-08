Před deseti lety tady zastavil poslední vlak. Teď zve osiřelé nádraží zase na pivo

Je to deset let, co lidé sledovali poslední osobní vlak, který zastavil na nádraží v pražském Bubenči. Historická stanice z poloviny 19. století už podle Správy železnic definitivně pozbyla svého účelu a byla odsouzená k demolici. Chátrající budovy se ale ujala Praha 6. Pustila se do oprav a vyhlásila výběrové řízení na nového provozovatele, který ji teď v novém hávu otevírá veřejnosti.

Nové komunitní centrum, bar, galerie a půjčovna kol otevře své dveře ve středu 28. srpna v osm hodin večer. Stejně jako před deseti lety na peróně zastaví osobní vlak, tentokrát z něj ale cestující nepůjdou domů, jejich cílem bude odstartovat nový život v opravené historické budově pod názvem Stanice 6. "Jsem hrozně rád, že můžeme být svědky tohoto krásného výsledku," říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek (TOP 09), který největší zásluhu za záchranu historické budovy přičítá svému kolegovi, radnímu Janu Lacinovi (Starostové a nezávislí).

"Když nádraží dosloužilo, měli jsme před očima smutný osud nádraží Vyšehrad a říkali jsme si, že musíme udělat všechno pro to, aby budova neskončila stejně. Tím začal velmi dlouhý proces, do nějž se zapojilo hlavní město a jehož výsledkem bylo, že nám Praha budovu poskytla do správy," vysvětluje Lacina a dodává, že před výběrovým řízením na nového provozovatele bylo pro městskou část stěžejní zjistit, jak si obyvatelé městské části představují budoucí využití prostoru a také to, zda by jejich vize někdo naplnil.

"V roce 2019 jsme vyhlásili výběrové řízení, do nějž se nám přihlásilo 50 různých uskupení. Ověřili jsme si tím, že zájem o ten prostor je. Do dalšího kola jsme pustili pět zájemců a jedna z prvních otázek zněla, jestli je někdo z nich svolný začít s provozem se zpožděním třeba dvou let. A bylo to tak správně, protože přišel covid a oprava nádraží najednou nebyla prioritou."

Výběrové řízení na provoz multifunkčního centra vyhrála trojice Richard Preisler, Martin Krb a Martin Kontra. V historické budově navrhla bistro, tělocvičnu, půjčovnu kol i galerii. "Jak vidíte, počkali jsme si," směje se Martin Kontra a dodává, že zahájení provozu zpozdila kromě pandemie i samotná kolaudace. A tak přestože se Stanice 6 oficiálně otevře už 28. srpna večer, vybavení jednotlivých místností bude trvat ještě několik měsíců: "Nakonec je to tak asi správně, protože návštěvníci uvidí, jak se prázdná budova postupně mění v komunitní centrum se vším všudy. Pro nás je zajímavé i to, že uvidíme, které námi navržené služby v projektu mají největší potenciál."

Od středy večer bude na nádraží bistro, galerie a místnost pro pořádání alternativní kultury. Do budoucna ale historický prostor nabídne víc. V jednání je například spolupráce s rádiem Wave Českého rozhlasu, které by z nádraží mohlo přenášet živé vstupy nebo hudební koncerty. Provozovatelé Stanice 6 chtějí část prostoru zasvětit i tělocvičně, simulátorům cyklistických veteránů nebo půjčovně kol.

Autory návrhu rekonstrukce památkově chráněné budovy jsou architekti Ondřej Tuček a Jan Binter. Jejich snahou bylo zachovat prvky z poloviny 19. století a přizpůsobit místnosti současnému provozu. Podívejte se na výsledek.