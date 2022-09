"Jedeš pozdě na klauzuru." Studenti zlínské univerzity vydali počítačovou hru

Studenti prvního ročníku ateliéru Game Design Fakulty multimediálních komunikací zlínské univerzity vydali svou první počítačovou hru. Vytvořili ji u příležitosti letošních oslav 20. výročí fakulty.

Hra se jmenuje Jedeš pozdě na klauzuru a zapomněl jsi na prezentaci simulátor, zkráceně JPKZPSimulator. "Zadáním bylo přijít s jednoduchou hříčkou pro oslavu dvacátých narozenin fakulty, která by se dala vyrobit v úzkém týmu čtyř lidí, za pedagogického dozoru. Studenti si museli projít kolečkem vymyšlení nápadu, jeho obhajoby a následného rozdělení rolí až po marketingovou propagaci samotné hry v podobě krátkého traileru," uvedl vedoucí ateliéru Game Design Pavel Novák.

V simulátoru ze žánru text ‘n’ drive her se hráči projedou cyklostezkou ve Zlíně, vyhýbají se známým profesorům a zároveň se snaží napsat svou prezentaci, než dojedou do školy. "Za zmínku ještě stojí fakt, že veškeré zvuky i autorskou hudbu do hry dodali studenti spřáteleného ateliéru Audiovizuální tvorby," uvedla mluvčí. Hra je volně ke stažení na platformě itch.io pro operační systém Windows a MacOS. "Zároveň ji bude možnost vyzkoušet v galerii G18 ve Zlíně v rámci výstavy Dvacet let FMK," uvedla Svěráková.

Fakulta multimediálních komunikací je jednou ze šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na univerzitě studuje přes 9000 studentů.