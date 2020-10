Přes 160 videoher od 72 tvůrců. Výročí vzniku Československa doprovodí velké slevy

U příležitosti výročí vzniku Československa proběhne na digitální distribuční platformě Steam speciální akce, během které nabídnou desítky tuzemských a slovenských tvůrců své hry až s 90procentní slevou. Nabídka trvá do 2. listopadu.

"Celkově se do akce přihlásilo 165 her od 72 českých a slovenských studií. Máme obrovskou radost z tohoto nevídaného zájmu vývojářů, kteří se rozhodli akci podpořit a připojit se," řekl Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývojářů, která vše společně se slovenskými kolegy iniciovala.

Cílem je co nejvíce zviditelnit českou a slovenskou herní tvorbu. "Vysoký počet přihlášek nás skutečně překvapil. Dobře to ilustruje, kolik českých a slovenských tvůrců her aktuálně působí na trhu," dodal.

Do "oslav" se zapojila i tak velká studia jako Bohemia Interactive, SCS Software, Warhorse Studios nebo Amanita Design.

Zlevněné české hry budou k mání od pondělí 18:00 na eventové stránce Steamu, valná většina titulů nabídne opravdu zajímavé ceny, někteří tvůrci nabídli až 90% slevu. Organizátoři akce nevyloučili, že pokud tematický týden zaznamená mezi hráči silnou odezvu, zorganizují ho i v příštím roce.