Předělané Final Fantasy VII je skvělé akční RPG. Původní hru mění k nepoznání

Final Fantasy VII z roku 1997 je bezesporu legendární hrou. Na západních trzích prorazila svou nečekanou popularitou cestu žánru japonských RPG, a to především zásluhou přelomové grafiky, emotivního příběhu i nevídaného rozsahu. Od remaku, který společnost Square Enix vyvíjela téměř pět let, se proto čekalo mnohé. A fanoušci i noví hráči mohou být veskrze velmi spokojeni.

Předělávky ikonických her představují pro herní producenty velkou výzvu. Pokud původní tituly pochází z období tak vzdáleného, jako je v případě FF VII konec devadesátých let, jen těžko se mohou vydat cestou vylepšené grafiky a doplněného obsahu. Takový osud potkal v uplynulých letech například vynikající remastery Final Fantasy X nebo XII pro PS3, potažmo PS4.

Oběma titulům ovšem hrálo do karet, že pochází z nejlepších let druhého PlayStationu. V případě sedmého dílu, který vyšel pro PS1, tak museli vývojáři začít doslova od nuly a hru adaptovat pro současnou herní scénu.

Kromě grafického zpracování největších změn doznal soubojový systém. Z klasického tahového RPG se v případě Final Fantasy VII Remake stala akční hra na hrdiny, která místy připomíná série Kingdom Hearts či Nier. Oproti oběma zmíněným titulům však - zejména ze začátku - pokulhává jakousi těžkopádností (například při úskocích či blokování nepřátelských útoků). Z původního tahového systému, v němž hráči nabíhá tzv. ATB, díky kterému pak může vykonávat jednotlivé povely, tak zbylo jen málo. Hráči nově sekvencí běžných útoků své ATB "nabíjejí" a teprve poté mohou provést silnější útoky, použít magii či předměty.

Celkovou revizí prošel kromě soubojů také herní svět. Vývojáři dopředu avizovali, že remake je pouze první částí zamýšleného celku (který bude zřejmě pokračovat na PS5), a tudíž se veškeré dění soustřeďuje na dystopické sci-fi velkoměsto Midgar. V původní hře se zde odehrálo pouze několik úvodních hodin, avšak nyní je z železobetonové metropole hlavní a jediná lokace.

Jak je u série Final Fantasy obvyklé, i zde je kladen důraz na ty nejmenší grafické detaily. Město díky tomu působí věrohodně - ve slumech ponuře, v horní části, která je vyhrazena pro movité obyvatelstvo, jaksi "korporátně". Nejde si ovšem odpustit jednu výtku - kvůli příběhu se hráč drtivou většinu času pohybuje pouze v chudých a opuštěných oblastech, a lokace se tudíž začnou brzy omezovat na různé hangáry, továrny, elektrárny a dlouhé koridory vedoucí ve slumech či skládkách.

Do mnohých míst se navíc hráč během prvního průchodu hrou ani nevrátí, a lokace proto působí trochu samoúčelně. Zároveň kvůli nižší diverzitě prostředí odpadá jedna z nejvýraznějších devíz série Final Fantasy - odhalování kouzelného světa, do nějž (stejně jako v případě původní FF VII) patří pouště, lesy, dungeony, vesnice atd. Zde může hráč leda tak objevit novou skládku.

Příběh na jedničku

Pokud však v něčem nová verze Final Fantasy VII vyniká, je to příběh a jeho prezentace. Vývojáři si byli velmi dobře vědomi, že universum sedmého dílu, které se za více než dvě dekády rozrostlo o celovečerní film i několik spin-offů, obsahuje natolik ikonický příběh, že v této oblasti nemohli ponechat nic náhodě. To se ostatně stalo u jinak výborné Final Fantasy XV, které ovšem srážel vaz právě špatně podaný příběh.

Hráči se tak dočkají všech oblíbených scén, postav i dialogů. A nejen to. Vzhledem k zaměření remaku pouze na úvodní část původní hry výrazně nabobtnal scénář o mnoho nových scén i protagonistů. Vše dohromady tak pomáhá z hlediska příběhu ještě prohloubit dojem velkého globálního ohrožení, jehož zdrojem je ve světě FF VII společnost Shinra, která "vysává" životní energii planety a mění ji například na elektřinu. Výrazný environmentální akcent nijak neruší, naopak působí i v dnešní době velmi naléhavě. Navíc fanoušci originálního titulu vědí, že příběh se vinou hlavního antagonisty brzy změní ze zelené agitky na něco ještě naléhavějšího. A pro tuto verzi hry to platí obzvlášť.

Remake či reboot?

Předělávka Final Fantasy VII neměla už od počátku snadnou výchozí pozici - herní svět se za posledních třiadvacet let natolik proměnil, že vývojáři jednoduše nemohli přijít s remakem, který by staré a nové převracel v poměru jedna ku jedné. Vzhledem k velkému množství novinek (a to i příběhových, které se s původním titulem v některých zásadních okamžicích záměrně rozcházejí) se tak nabízí otázka, zda je tento remake stále ještě remakem. Nový soubojový systém, postavy i vyústění totiž svědčí spíše o rebootu, tedy novém začátku série.

Atraktivní grafické i příběhové zpracování a inovovaný soundtrack však nechávají na všechny tyto pochyby zapomenout. FF VII Remake je totiž natolik zábavnou, promyšlenou a návykovou hrou, že jí veškeré odchylky od originálu rádi prominete. A to je zřejmě důležitější než filozofování nad samou podstatou této výjimečné hry.