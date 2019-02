před 32 minutami

Pořad Herní nářez končí, a proto se poslední díl nese ve vzpomínání. Moderátor Jaromír Möwald se ohlíží za dětstvím i dospívám před monitorem počítače, kde hrál potají jako kluk prvního Wolfensteina. A s videohrami vydržel až do dospělosti a vyplatilo se! „Nevěděl jsem, že to bude něco, čím se později budu docela slušně živit. A že mě to dostane třikrát do Ameriky na herní výstavu.Takže pokud máte doma taky takového náctiletého Jardu, který si ve vašich očích jenom hraje a roste minimálně pro asociální šibenici, možná z něj taky jednou vyroste někdo, kdo si za svým koníčkem bude stát jako za plnohodnotnou částí svého života,“ tvrdí.