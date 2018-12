před 7 hodinami

Silvestrovský Herní nářez | Video: Jaromír Möwald, Jakub Zuzánek | 02:55

Je tu konec roku, tedy ideální čas bilancovat. Jaromír Möwald se proto převlékl do kostýmu tučňáka a rozhodl se vybrat videoherní nej. Která to jsou? Podívejte se a do komentářů napište, jaké hry jste si letos nejvíc užili a které koupě nejvíc litujete.