před 15 minutami

Sociálními sítěmi se v uplynulých dnech šířily zvěsti, že vydavatel postapokalyptického RPG plánuje pouhé dva měsíce po vydání nabídnout hráčům Fallout 76 zadarmo. To vyvolalo u těch, kteří si titul v polovině loňského listopadu koupili za plnou cenu (zhruba 1600 korun), nemalé pozdvižení a hrozili, že by se cítili podvedeni a po vydavateli by požadovali vrácení peněz. Bethesda, která stojí za vydáním Falloutu 76, na Twitteru tyto fámy vyvrátila a nadále hodlá kooperační RPG vylepšovat. Fallout 76 zaznamenal u kritiků vlažné přijetí, mezi hráči má na agregátoru recenzí Metacritic negativní hodnocení. Hra byla navíc zlevněná hned pár týdnů po vydání, což naznačuje velmi nízké prodeje.

