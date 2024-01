Dělal na Mafii, teď vytvořil nejlépe hodnocenou českou hru. Jde o poctu retru, říká

Adrenalin, roztomilost i nepříčetný vztek. To hráčům v listopadu přinesl nostalgií nabitý BZZZT, který vzdává hold titulům osmdesátých let. Nejlépe hodnocená česká hra roku 2023 je dílem jediného člověka - zkušeného českého vývojáře Karla Matějky, známého také pod pseudonymem Ko.dll. Ten se podílel na dnes již kultovních českých hrách jako Mafia, Brány Skeldalu či Operace Flashpoint.

Je rok 4096 a mladá doktorka Ema společně se světově uznávaným profesorem Norbertem právě pracují na svém nejnovějším projektu s názvem ZX8000. Sestrojení umělé inteligence, již vloží do robota, který není o moc větší než topinkovač, je zjevně vrcholem jejich vědecké kariéry.

Nyní už jen stačí otestovat jeho kognitivní schopnosti, což v případě této dvojice géniů znamená nechat robota projít několika místnostmi plnými vražedných bomb a cirkulárek. Nevinné testování překazí záporák Badbert, který laboratoř za pomoci své armády robotů náhle přepadne. Čerstvě oživlé plechové krabičce tak spadne do klína ohromná zodpovědnost. Nestačí pomoci jen svým stvořitelům. Zachránit musí celý svět.

Název nové české skákačky BZZZT, která vyšla vloni v listopadu, není nahodilý. Mnozí si při čtení citoslovce v menu videohry vybaví bručivý zvuk elektrického proudu. I ten se stal jedním z důvodů, proč si příběh robota vysloužil svůj zvláštní název. "Nejde ale o jediný motiv, který mě inspiroval. Kdysi dávno vznikla hra Pssst," vzpomínal v prosincovém rozhovoru pro Aktuálně.cz na titul, který se stal v osmdesátých letech "srdcovkou" mnoha hráčů, vývojář Karel Matějka.

Úděl hlavní postavy zmíněné hry, robota Robbieho, byl z dnešního pohledu tristně jednoduchý. Hráčovým jediným cílem bylo chránit vzácnou květinu před zlým hmyzem. Slimáky, pijavice a komáry likvidovali jedovatými rozstřiky. "Chtěl jsem retro hrám vzdát poctu, a tak se mi tento odkaz nadmíru zalíbil," vysvětluje vývojář.

Hold titulům, které se staly stavebním kamenem pro dnešní herní scénu, vzdává BZZZT i prostřednictvím okouzlující pixelartové grafiky. Na rozdíl od starých klasik v ní však může hráč prožít příběh o záchraně světa ve vysokém rozlišení. "Starší hry, jako například Super Mario Bros nebo Dizzy od Codemasters, měly s malým rozlišením problém. Muselo se vymyslet, jak na mapy postavičku dostat, aby vyplnila co nejmenší prostor a současně byl vidět její výraz," popisuje Matějka, co podobu ZX8000 inspirovalo.

Místo robota děvče v noční můře

Příběh Matějkovy hry měl být původně zcela odlišný. Scénář neobsahoval antagonistu toužícího podmanit si svět, žádné vědce a lasery, ba dokonce ani roboty. "Děj se měl točit kolem malé dívky, která ve snu procházela domovem plným strašidel. Časem mi to začalo připadat strašně depresivní. Chtěl jsem na to jít jinak. Během 'dumání' nad novým motivem jsem vymyslel dva bláznivé génie, kteří chtějí trénovat umělou inteligenci," přibližuje autor změnu původního plánu.

Přestože on samotný měl z nápadu i provedení hry dobrý pocit, přiznává, že natolik příznivou reakci veřejnosti nečekal. "Vlastně jsem se strašně bál. Hlavní pro mě bylo, aby vše, co jsem půl roku před vydáním ladil, bylo v pořádku. Hra byla sice už dávno hotová, musel jsem ale upravovat její obtížnost a plynulost," přiznává.

Nešlo mu o to, přilákat ke klávesnicím a ovladačům pouze zkušené hráče. Zaujmout chtěl i nováčky. "Nakonec to dopadlo skvěle," hodnotí s širokým úsměvem. O tom, že se videohra uchytila, svědčí i její nebývale pozitivní hodnocení na platformě Steam. Z 329 dosud publikovaných recenzí Matějkův titul negativně ohodnotil jediný uživatel.

Úspěch dostal vývojáře na první příčku žebříčku Hidden Gems, v překladu "skrytých klenotů". Jde o seznam 250 her, které mají na platformě extrémně dobré hodnocení. Pro tituly nezávislých vývojářů jde o prestižní ocenění, Matějkovo dílo se navíc dodnes drží na čtvrté příčce.

Hra jednoho muže

Na programování, grafiku i animaci byl Matějka sám. Celý proces vývoje mu trval čtyři roky. Nejdřív zkušený vývojář pracoval na titulu po večerech a ve volném čase. Poslední rok a čtvrt se z jeho projektu stala práce na plný úvazek. "Dvanáct až patnáct hodin denně, celé dny, pořád. Neexistovalo volno, ani o víkendu," vypráví. Jednodušší úrovně zvládl vývojář vymyslet zhruba za tři dny, příprava konceptů pro komplexnější levely pak zabrala i týdny.

Velký ohlas u hráčů spustila i hudba muzikanta Martina Linda, který je mimo jiné také autorem soundtracku druhého dílu herního krimi dramatu Memento Mori. "Hned, co jsem si pustil úryvek testovací hudby, jsem věděl, že k příběhu mého ZX8000 dokonale sedne," dodává ke kolegovi Matějka.

Rozruch z vydání ještě neopadl a vývojář už přemýšlí, jak by mohl příběh modrého ZX8000 pokračovat. Přiznává, že se mu v mysli zrodilo několik nápadů, včetně toho, jak by se druhý díl mohl jmenovat. "Uvažoval jsem zatím třeba nad názvem BZZZT2gether. Dvojka jako druhý díl a together od anglického "spolu"," přibližuje. Nový titul by totiž rád obohatil o možnost hrát ve dvou hráčích. Už tak nabytý titul by tak získal další aspekt, při kterém si budou moci hráči "rvát vlasy" - soutěživost. Na to, jak to s novým dílem dopadne, si však budou muset fanoušci nostalgie a osmdesátkových a devadesátkových klasik ještě pár let počkat.