Jedna chyba a přijdeš o milion. V e-sportu jsou reflexy vše, profíci končí mladí

Velké arény s tisícovým publikem, ale i miliony diváků doma u obrazovek. Sledovaností a výší výher na turnajích e-sport, tedy elektronický sport, dohání nebo dokonce už předehnal některé "klasické" sporty. I v Česku se těší stále rostoucí popularitě. To dokazuje letošní finále mistrovství ve hře Counter-Strike, které navštívily tisíce lidí. Mladí hráči bojovali o milionovou výhru.

Uličky, jež v kombinaci s jílovými domy připomínají tradiční marocké opevnění Ksar, s rozmyslem prochází pět mužů v neprůstřelných vestách. Každý disponuje arzenálem zbraní potřebných k likvidaci protivníků, kterými jsou v tomto scénáři šátkem zahalení teroristé. Jeden nešikovný pohyb v herním světě může vyústit v tak reálné zklamání, jaké jen může člověk pocítit, když přijde o milion korun. Nebo o tři.

Největší brněnskou halu na konci listopadu prosvítily paprsky červených a modrých LED světel, která lákají pozornost návštěvníků k podiu s obrazovkou o velikosti, za kterou by se nemusel stydět ani kinosál. Vysoká tribuna, u níž by se leckomu mohlo zdát, že se nikdy nedokáže zaplnit, je na hraně kapacity. Štěstí má ten, komu se povedlo získat alespoň místo na schodech. Křik a jásot publika v kombinaci s nafukujícími fandícími tyčemi je ohlušující. Když člověk zavře oči, má pocit, že se v září omylem zatoulal do vršovického Edenu.

I tady se diváci dočkali mladých sportovců v dresech. Namísto chráničů si však desítka hráčů nasazuje headsety a usedá k počítači. Přichází finále mistrovství Česka v populární střílečce Counter-Strike, které má u nás více než dvacetiletou tradici. Letos se o vítězství, a tedy milion korun, utkají dva tuzemské profesionální týmy - Dynamo Eclot a Sampi.Tipsport.

Hra, v níž se hráč chopí role člena protiteroristické jednotky nebo teroristy a likviduje své protivníky, se v Česku těší velkému zájmu jak ze strany hráčů, tak jejich diváků. Ti ve velkém sledují zápasy tuzemských profesionálů prostřednictvím online streamovacích platforem, ale také navštěvují akce, na nichž mohou sledovat své oblíbence na vlastní oči. O tom svědčí i přeplněná hala brněnského výstaviště, kterou navštívilo bezmála pětadvacet tisíc lidí.

Podle loňských dat České asociace esportu zná pojem "e-sport" téměř 40 procent tuzemské populace. 21 procent Čechů se pak označuje za fanoušky. V průměru nadšenci věnují sledování e-sportu kolem čtyř hodin týdně.

Mistrovství Česka v CS:GO, jak se hře zkráceně říká, proběhlo na výstavišti už podeváté. Tentokrát se však kvůli narůstajícímu zájmu museli organizátoři přesunout do pavilonu P, který je největší zdejší halou s rozlohou přes šest tisíc metrů čtverečních. Tedy jen o 1140 metrů čtverečních méně, než má slávistické hřiště.

"Counter-Strike má obrovskou výhodu v tom, že je snadno pochopitelný. Stačí vám sledovat dění patnáct minut a vše je jasné," vysvětluje zájem veřejnosti zakládající člen a předseda České asociace esportu Lukáš Pleskot, podle kterého je právě jednoduchý koncept hry důvodem, proč i pětadvacet let od svého vydání hráče baví.

Herní dovednosti nestačí. Trénuje se tělo i psychika

Nejlepší profesionální hráči, které v Česku máme, přistupují k přípravě jako profesionální sportovci. "Nestačí trénovat herní dovednosti. Je důležité se připravovat i fyzicky a psychicky," vysvětluje Pleskot. Jediný zápas v Counter-Striku trvá zhruba dvě hodiny a o jeho výsledku mnohdy rozhodují milisekundy.

Hráč tak podle Pleskota musí být v co nejlepší kondici. Nesmí se stát, že by špatný spánek nebo životospráva zapříčinily zhoršené soustředění. "Proto se snaží trenéři e-sportovců dohlížet i na to, aby byli hráči zdraví, dostatečně se hýbali a ideálně cvičili. Důležitá je i psychika. To je důvod, proč si troufám tvrdit, že e-sport je skutečně sport. Lidé vidí mnohdy pouze zápasy, ale příprava, která za nimi stojí, se ostatním sportům vyrovná," vysvětluje.

Mnoho lidí si pod pojem e-sportovec představí obtloustlého chlapce ve sluchátkách, který po nocích "paří" s přáteli online střílečky, krmí se smaženým kuřetem, a ještě na tom vydělává. Realita je jiná. Mýtus vyvrací i dvaadvacetiletý Slovák Tomáš Bebjak, kterému na turnaji nikdo neřekne jinak než Fino.

Mladík, který do Brna přijel v bílém dresu týmu Sampi.Tipsport, je zjevně v kondici. "E-sport je moje práce na plný úvazek. Můj běžný den začíná tak, že se kolem osmé vzbudím a vyrazím do posilovny. Kolem dvanácté se naobědvám, a pak začínám trénovat. Obvykle pak trénujeme do šesti hodin večer. Máme čas od času i kratší dny," vypráví hráč, který dnes bude bojovat o milion korun.

Obdobnou rutinu mají i jeho konkurenti z Dynamo Eclot, kterým jde letos o značně vyšší výhru. Jestliže protivníka ve finálovém turnaji porazí, získají třikrát více peněz. Mají totiž šanci dosáhnout na Grand Slam, bonus k výhře, který náleží týmu, jež vyhraje během dvou sezon pět z osmi turnajů.

"V devět vstáváme, do jedenácti máme individuální rutinu a pak začíná čas s týmem. Celkově máme sedmihodinové směny. Dvě hodiny věnujeme teorii, poté máme dva tréninkové zápasy, pauzu na jídlo a znovu zápasy. Nakonec si zpravidla vše zrekapitulujeme a probereme, co se na poli odehrálo," vysvětluje dvaadvacetiletý trenér Pavel Vaněk, přezdívaný Replay.

Cestou k úspěchu jsou "streameři"

Původně se Fino chtěl stát profesionálním fotbalistou, do cesty mu ale přišel covid. Protože je jeho otec silný astmatik, vyhýbal se společnosti, aby neohrozil jeho zdraví. "Dřív jsem hrál čas od času pro zábavu. V období lockdownu jsem se začal zlepšovat. Oslovil jsem pár streamerů (člověk, který svou hru vysílá online prostřednictvím živého vysílání - pozn. red.), které u hraní na dálku sleduje publikum, jestli se k nim nemohu připojit. Zabralo to. Po nějaké době si mě všiml první tým," říká. Podobnou cestu k e-sportu měl i Replay. "Sledoval jsem nejdříve streamery, nakonec jsem začal hrát sám a později jsem se přihlásil se svým prvním týmem do soutěže," popisuje své zkušenosti.

Dnes si podle Fina špičkoví hráči vydělají klidně až 50 tisíc eur měsíčně. Profesionálové v Česku a Slovensku dostávají podle Pleskota měsíční výplatu v rozmezí od tisíce do tří tisíc eur měsíčně, tedy až 72 tisíc. Za úspěšné zápasy pak získávají odměny navíc, podle výše výhry.

Hráči nad třicet let jsou mezi e-sportovci spíše vzácností. Není to tím, že by se mileniálové o videohry nezajímali. Na vině jsou reflexy, které se s věkem zhoršují. "Jako v jiných sportech, i u Counter-Strike má hráč svůj vrchol výkonnosti. Jediný rozdíl je v tom, že ke střílečce se člověk dostane později. Když dítě začne s fotbalem v šesti, klidně může hrát aktivně až do 35 let. Jestliže se ale bavíme o videohrách, malé děti obvykle začnou nejprve s Minecraftem nebo Robloxem. Ve třinácti se posunou k Fortnite a až kolem čtrnácti, patnácti let dospějí k čistokrevné střílečce," vypráví Pleskot.

I proto se Fino rozhodl současně s kariérou v e-sportu věnovat i studiu vysoké školy. "Vybral jsem si materiálně-technologickou fakultu v Trnavě, díky které budu mít záložní plán. Stíhám univerzitu dohánět jen o víkendech, je to náročné," říká Fino. Smířlivý postoj zvolil i Replay. "Kariéru v e-sportu nemáte navždy, ale můžete si vydělat tolik, abyste se zaopatřili. Nebo se, jako já, můžete vydat cestou trenéra," říká.

Úkolem trenéra je plánovat hráčům harmonogram a předpřipravit tréninky i jejich obsah. "Chci, aby se můj tým soustředil jen na svůj výkon a nic jiného neřešil. Vše ostatní si beru na starost já," vypráví Replay, který koučuje už dva roky.

E-sport jako vysokoškolský obor

K tomu, aby se mohl stát trenérem, licenci nepotřeboval. "Organizace si mě najmula na živnost. Byl jsem hráčem a později jsem přešel do role trenéra, protože se v ní cítím lépe. Dnes už mám trenérskou licenci kategorie C," vysvětluje. Certifikát dostane trenér po absolvování intenzivního třídenního kurzu, během kterého si vyslechne zhruba 24 hodin přednášek. Licence vyjde na pět tisíc a získat ji může každý, kdo se chce přípravě svěřenců v e-sportových hrách věnovat, nehledě na věk.

Vzdělávací systém trenérských licencí vytvořila Česká asociace esportu. "Zatím mohou lidé absolvovat kurz pouze pro licenci typu C, která je úplný základ. Příští rok by však zájemci měli mít možnost získat i licenci typu B, která bude fungovat jako šestitýdenní kurz v časovém rozsahu sto padesáti hodin," říká Pleskot s tím, že cílem asociace je vytvořit pro hráče možnost studovat trenérství e-sportu na vysoké škole s možností dosažení bakalářského titulu.

Součástí e-sportových týmů jsou i kondiční trenéři. Ti mají mimo jiné za úkol vykompenzovat negativní dopady, které může mít hraní na fyzické zdraví. "Trenéři se snaží jednotlivce individuálně připravit na to, aby se cítili co nejlépe. U někoho to může být snižování váhy, u jiného naopak nabírání svalové hmoty," vysvětluje Pleskot s tím, že většina českých profesionálních týmů má k dispozici také mentální kouče, kteří pečují o jejich psychiku.

Co ale českému e-sportu chybí, jsou hráčky. Fanouškovskou základnu

e-sportu v Česku tvoří z 89 procent muži. Mezi e-sportovci je pak žen pouze hrstka. Sport na své šampionky teprve čeká. Ačkoli tým Dynamo Eclot v letošním roce vyhrál každý domácí turnaj, nejdůležitější zápas roku nezvládli. Mistry Česka se v Brně stali Sampi.Tipsport, kteří si odnesli výhru ve výši milionu korun. Jejich protivníci získali 400 tisíc korun.