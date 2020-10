Proměnila svůj dům ve svatyni sedmdesátek. Za vybavení utratila sotva 50 tisíc

Jako velmi úsporná se ukázala slabost pro nábytek ze sedmdesátých let. Estelle Bilsonová svou vášeň objevila už ve 13 letech, na novou úroveň se ji rozhodla posunout teď, o třicet let později, kdy se s rodinou přestěhovali do nového domu. Jediné, co pořizovali jako nové, byl vysavač a matrace.

1:11 Disco koupelna i socha plameňáka. Dáma z Manchesteru proměnila svůj byt ve svatyni sedmdesátek | Video: Associated Press, Instagram/70shousemanchester