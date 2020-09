Kutilka se pustila do rekonstrukce terasy. Úžasná proměna ji vyšla sotva na pár tisíc

Nápojový vozík koupila z druhé ruky za tisícovku a sama si ho upravila podle svých představ. Křesla koupila už na konci minulé sezony ve výprodeji a i židle se stolem ji podobným způsobem vyšly na poloviční cenu. 28leté Taře Wardové, která žije ve West Greenu v Londýně, se podařilo zvelebit maličký kousek zahrady před svým bytem tak, že na sociální sítích sklízí stovky obdivných reakcí.

Už když Tara v bytě bydlela jen v nájmu, hledala inspiraci, jak by mohla maličkou předzahrádku využít. S rekonstrukcí začal hned, jakmile si nemovitost pořídila do osobního vlastnictví. Travnatá plocha tu ale byla příliš malá na to, aby se zde dal udržet trávník, a tak sem Tara nechala položit keramické zahradní dlaždice, což představovalo největší investici, v přepočtu asi 30 tisíc korun. Další vybavení včetně posezení, křesel, osvětlení, doplňků a květin vyšlo majitelku bytu v přepočtu asi na 11 tisíc korun.