VIDEO: McDonald’s vsadil na umělou inteligenci. Vánoční reklamu lidé rozcupovali

Linda Veselá

Vánoce jako nejhorší období roku? Přesně s touto provokativní myšlenkou přišel McDonald’s v Nizozemsku ve své nové vánoční reklamě vytvořené pomocí umělé inteligence. Místo pobavení ale přišla vlna kritiky. Diváci spot označili za chaotický a „nejpříšernější reklamu roku“. Řetězec ho raději stáhl z internetu.

McDonald’s vsadil na AI. Vánoční reklamu lidé rozcupovali.
McDonald’s vsadil na AI. Vánoční reklamu lidé rozcupovali.Foto: Pexels.com
Diskusi tentokrát rozvířil 45sekundový vánoční spot McDonald’s Netherlands, který vsadil na provokativní myšlenku: Vánoce jako nejhorší období roku. Reklama ukazovala situace, které se mohou během svátků pokazit, a doporučovala raději trávit vánoční období v pobočce řetězce McDonald’s. 

Jenže spot provokoval víc, než firma zamýšlela. Přestože video na YouTube nasbíralo jen zhruba 20 tisíc zhlédnutí, negativních reakcí bylo tolik, že McDonald’s o víkendu nejprve uzavřel diskusi a krátce poté reklamu zcela stáhl.

Divákům vadila především forma. Video je plné rychle se střídajících záběrů - typického znaku tvorby pomocí umělé inteligence - které působí chaoticky a nepřehledně. Také kritizovali podivně vypadající postavy. Reklama podle nich působila „strašidelně“ a „špatně sestříhaně“.

„Budoucnost je tady –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a nevypadá to dobře,“ napsal jeden z uživatelů na Instagramu. Jiný reagoval ještě ostřeji: „Takže firma s takovým množstvím peněz a zdrojů nedokázala dát dohromady plnohodnotnou produkci s velkým týmem lidí, kteří by vytvořili něco, co by skutečně stálo za to? Skvělé.“ Jeden diskutující spot označil jako „nejpříšernější reklamu, kterou jsem tento rok viděl“.

Nebyl to AI trik, ale film

McDonald’s Netherlands video oficiálně stáhl 9. prosince. V prohlášení uvedl, že celá situace pro firmu představovala „důležitou lekci“ při hledání způsobů, jak umělou inteligenci využívat efektivněji.

Společnost The Sweetshop, která spot vytvořila, si za ním ale stojí. „Sedm týdnů jsme téměř nespali,“ uvedla generální ředitelka firmy Melanie Bridge. Podle ní vznikly tisíce záběrů, které byly následně sestříhány stejně jako u jakékoli jiné velké produkce. „Nebyl to trik AI. Byl to film,“ dodala.

Ačkoli se zdá, že jde o první AI reklamu McDonald’s, nejde o první kontakt značky s touto technologií. Už letos v březnu, kdy internet zaplavily obrázky ve stylu studia Ghibli generované pomocí ChatGPT, se do trendu zapojil i McDonald’s Mexico. Na sociálních sítích tehdy zveřejňoval AI memy. Ani ty se u fanoušků s velkým nadšením nesetkaly. Nedávno s AI spoty přišli také giganti jako Coca-Cola nebo Google.

Zdroje: BBC, Futurism

