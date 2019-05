Vědkyni došly peníze na výzkum rakoviny, vyhrála je v pořadu Chcete být milionářem?

Za probíhající ekonomické krize a vládních škrtů ve financování výzkumu se argentinská vědkyně rozhodla vyzkoušet neotřelý způsob, jak získat peníze na své bádání. Přihlásila se do argentinské obdoby televizní soutěže Chcete být milionářem?.

Marina Simianová, bioložka v argentinské Národní výzkumné radě pro vědu a techniku, využila svůj intelekt a v soutěži vyhrála 500 tisíc argentinských pesos (asi 255 tisíc korun). Za výhru hodlá nakoupit vybavení pro svou nanobiologickou laboratoř, která zkoumá onkologickou léčbu rakoviny prsu a další formy rakoviny.

"Nejsem hrdina. Použila jsem strategii, která byla trochu kreativní a jiná, abych sehnala peníze na fungování svého týmu," řekla Simianová v rozhovoru na univerzitě v Buenos Aires.

Vládní financování vědeckého výzkumu se stalo nespolehlivým v době hospodářské recese, bující inflace a propadající se hodnoty pesa. Slabý kurz měny podryl také argentinskou kupní sílu, což se v jejím případě projevilo zejména při objednávání vybavení v dolarech - běžné praxi, které lidé využívají kvůli lepší dostupnosti zboží i nižším cenám.

Přední vládní činitel zodpovědný za vědu a technologie řekl agentuře Reuters, že rozpočet pro výzkum se zvýšil od doby, kdy se úřadu v roce 2015 ujal prezident Mauricio Macri. Uznal však, že ekonomické výkyvy způsobily zpoždění v čerpání fondů. Dodal, že se do země vrací méně argentinských vědců poté, co absolvují výzkum v zahraničí. Loni se jich vrátilo pouhých 41, zatímco v roce 2013 to bylo ještě 90. Hrozí tak nebezpečí odlivu mozků.

Vědkyně, která o svých potížích promluvila během účinkování v úterním pořadu, uvedla, že doufá, že její televizní debut přitáhne pozornost veřejnosti k vědecké práci.

"Nemůžu věřit tomu, jaký dopad to mělo. Doufám, že nám to pomůže mluvit o tom, co se děje ve vědě a technologiích. Koneckonců, právě o to nám vědcům jde," řekla Simianová agentuře Reuters. "Milujeme to, co děláme. Děláme to s velkým nasazením, ale musíme mít minimální podmínky na práci," uvedla s tím, že změny v ekonomickém směru jsou pro vědu velmi naléhavé.

