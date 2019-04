Špatné stravování zabije 11 milionů lidí ročně, škodí víc než kouření, tvrdí vědci

Za předčasné úmrtí nemůže jen nezdravé jídlo, ale hlavně nutriční hodnoty, které lidé nepřijímají tak, jak by měli. Špatný jídelníček fakticky znamená, že člověk omezí příjem některých hodnot a navýší přísun druhých. Jíst jen ovoce a zeleninu bez bílkovin a sacharidů je stejný hazard se životem jako konzumace cukrů a jednoduchých tuků, tvrdí studie.

Důsledkem špatné diety jsou nejčastěji mrtvice, infarkt, cukrovka či rakovina. Lepší jídelníček a přísun tekutin by podle studie předešly přibližně jedné z pěti předčasných smrtí po celém světě, celkem vědci mluví až o 11 milionech lidí ročně.

Lidé by měli do svých jídelníčků zařadit hlavně zdravé suroviny, jako je tomu ve středomořské kuchyni, která obsahuje kromě ryb i zeleninu a dostatek ovoce. Nejméně úmrtí na podvýživu a nadváhu vědci zaznamenali v Izraeli, Francii, Španělsku a Japonsku, na opačné straně žebříčku jsou Amerika a Uzbekistán.

Žádná národní kuchyně není zcela optimální, upozorňují vědci. Problémy nastávají hlavně v zemích, kde je častější konzumace masa a jednoduchých tuků. Složení surovin by si člověk měl vypočítat tak, aby jedl zhruba 2500 kalorií denně.

Jídelníček budoucnosti (zdravé stravování) by se měl podle vědců skládat hlavně z oříšků, zeleniny a luštěnin. Rafinované cukry nahradí ovoce a javorový sirup. Mezi nejzdravější zeleninu pak podle odborníků patří brokolice, špenát a celer.

Změna ve stravování a odklon od masa by zmírnily i klimatické změny planety, krávy jsou například největším producentem skleníkových plynů. Vědci vypočítali, že omezí-li každý člověk na planetě přísun hovězího jen na sedm až 12 gramů denně (steak měsíčně), zabrání tím oteplování Země.

Nezdravá posedlost zdravou výživou (ortorexie) však může vést i k poruchám příjmu potravy. "V posledních letech vychází studie, které ukazují, že až čtvrtina poruch příjmu potravy, hlavně anorexie, vzniká v souvislosti s ortorexií," tvrdí lékařka Hana Papežová. V Česku se ročně léčí s poruchami příjmu potravy asi 4000 lidí, nemocných je ale víc.