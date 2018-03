Provázel jsem Stephena Hawkinga po Praze, vzpomíná vědec Wichterle. Za vše mohla záliba ve filatelii

před 56 minutami

"Byl to tehdy student Oxfordu, chodil, i když špatně. Dnes se zpětně stydím, kolik dlouhých kilometrů jsem ho vláčel po Praze, navzdory jeho handicapu," říká Kamil Wichterle.

Praha - Když jsme narazili na českou stopu fenomenálního britského astrofyzika Stephena Hawkinga, to spojení vypadalo logicky - je přece přirozené, že slavného vědce zná slavná vědecká rodina Wichterlů. Otto byl proslulý chemik, vynálezce kontaktních čoček a silonu. Jeho syn Kamil se dal rovněž na dráhu chemického inženýrství, zabýval se zejména výzkumem procesů ve vysoce vazkých a nenewtonských kapalinách a přednáší na Vysoké škole báňské v Ostravě. Jenže - cesta k Hawkingovi ani trochu po vědecké linii nevede. Spíše přes filatelii a zdokonalování angličtiny.

Ale pěkně popořádku. Otto Wichterle pracovně pobýval v roce 1959 v Indii. V hotelu se dal do řeči s jedním Britem. Během řeči vyplynulo, že mají ledacos společného, třeba náctileté děti se zájmem o filatelii. Dohodli se, že si jejich potomci začnou dopisovat jako tzv. "pen friends" - Kamil se zdokonalí v angličtině a slečna Mary se dozví něco o Československu.

"Můj otec se potkal s jejím otcem v indickém státě Uttarpradéš. Ten byl pro nás podobně exotický jako pro ně tehdy Československo," vzpomíná s úsměvem Kamil Wichterle. "Aby to bylo spravedlivější, začala mi pak Mary Hawkingová psát občas velice primitivně německy."

Po pár letech dopisování a vyměňování známek, v roce 1961 nebo 1962, mu Mary v jednom z dopisů dala vědět, že se chystají její sourozenci do Prahy a zdali by jim Kamil dělal průvodce.

"Ona mi psala, že její bratr Steve je nervově chorý, ale já to bral asi tak, jako když mne můj bratr označoval za debila. Nebral jsem to tedy nijak vážně, spíše jako sourozenecký šprajc než skutečnost. Když jsem se pak setkal s Hawkingovými v hotelu Opera, tak jsem viděl, že Steve skutečně hůře chodí. Přesto byl ochotný absolvovat pěší prohlídku," popisuje Wichterle.

Na Pražském hradě už britští sourozenci byli a na další prohlídku měli jen jedno odpoledne. Zamířili tedy na Staroměstské náměstí, do Židovského Města, na Karlův most a Malou Stranu.

"Skončili jsme v restauraci na Nebozízku u lanovky na Petřín, kde jsme si dali hrozně tuhý řízek. Když jsem se později dozvěděl, jak těžkou chorobu měl, zpětně jsem se za to styděl, že jsem ho tolik kilometrů vláčel a on to vše tak statečně a s úsměvem snášel," říká Wichterle.

Tehdy ještě nebyl Stephen Hawking slavný fyzik, nýbrž třetím rokem student na Oxfordu. "Byl to kluk starý jako já, věděl jsem, že studuje astrofyziku, ale jelikož jsem měl angličtinu teprve dva roky jednou týdně, tak si dovedete představit, na jaké úrovni jsme asi mohli konverzovat. Jedna z mála věcí, již mi s pomocí posunků sdělil, byla, že jezdí jako kormidelník na oxfordské osmiveslici."

Co se Kamilu Wichterlovi vybaví jako hlavní vzpomínka na 55 let starou událost? "Vybaví se mi letní horká Praha, úplně vylidněná, protože zahraniční turisté tehdy skoro neexistovali, zatažené rolety obchodů, oprýskané omítky, padající římsy. Dnes by to i nám připadalo kafkovsky strašidelné."

Nedlouho po pražské schůzce dopisování s Hawkingovými ustalo. "Už nás ty známky přestaly s Mary bavit a měli jsme jiné zájmy."

O pouhý rok později, v roce 1963, se nadaný student fyziky dozvěděl svou vážnou diagnózu. Od roku 1970 začal zveřejňovat své první pozoruhodné studie a věhlas jeho jména pomalu překonával hranice astrofyziky.

"Když se za pár let objevily zprávy o slavném vědci Stephenu Hawkingovi, jenž bojuje s těžkým handicapem, říkal jsem si: ‚To je on!‘ Jestliže tenkrát mě zaujal statečností, s kterou bez námitek absolvoval celý ten dlouhý výlet po Praze navzdory svému handicapu, později mě na něm zaujala i statečnost, s jakou se nebál hlásat provokativní vědecké teorie," uzavírá chemik Kamil Wichterle.

