Stephen Hawking si splní sen a poletí do vesmíru. Myslel jsem, že mě nikdo nevezme, říká fyzik

před 1 hodinou

Nejznámější vědec současnosti Stephen Hawking oznámil, že se mu splní jeho dávný sen a poletí do vesmíru. Stane se tak na palubě Virgin Galactic, místo mu nabídl sám majitel, miliardář Richard Branson.

Teoretický fyzik Stephen Hawking je opět blíže svému snu. V pořadu Good Morning Britain oznámil, že se konečně vypraví do vesmíru, který dlouhá léta zkoumá a pozoruje a o němž učinil několik pro lidstvo zlomových poznání.

"Myslel jsem, že mě nikdo nevezme. Ale Richard Branson mi nabídl místo na palubě Virgin Galactic a já jsem okamžitě řekl 'ano'," řekl v pořadu ITV.

Hawking se v dubnu 2007 účastnil parabolického letu ve speciálně upraveném boeingu a vyzkoušel si stav beztíže. Již tenkrát byl nadšený a líčil, že to byl ohromný pocit po desítkách let na vozíku se volně vznášet.

Už tehdy bral let jako zkoušku pro zamýšlenou cestu do vesmíru. Tehdy totiž počítal s rokem 2009, kdy chtěl Branson zahájit turistické lety do vesmíru. Série technických potíží a nehod mu však tyto smělé plány rozmetala," připomíná britský list The Independent.

Cestou do vesmíru chce již dlouhodobě zpropagovat svou myšlenku, že chce-li lidstvo přežít, musí expandovat a osídlit další planety.

"Musíme jít dál do vesmíru. Změní to budoucnost lidstva a možná to rozhodne, zda lidstvo vůbec má nějakou budoucnost," burcoval Hawking již před deseti lety. Země totiž podle něj brzy nebude lidem k životu stačit.

Geniální vědec, jenž nedávno oslavil sedmdesáté narozeniny, má kvůli nemoci nervového systému paralyzováno celé tělo a komunikuje pomocí speciálního počítače.

Vědci objevili soustavu planet, na nichž může být voda i život | Video: NASA | 01:37

autor: hrz