Mléčná dráha směřuje k velké srážce. Může odmrštit sluneční soustavu, říkají vědci

Mléčná dráha je podle britských vědců z Univerzity v Durhamu na kolizní dráze se sousední galaxií zvanou Velký Magellanův oblak. Podle nejhoršího scénáře by tato srážka mohla vymrštit sluneční soustavu z naší galaxie do vesmíru.

Velký Magellanův oblak je nejjasnější galaxií, kterou pozemšťané vidí, a je gravitačně vázán s Mléčnou dráhou, od níž je asi 163 tisíc světelných let daleko.

Ke kolizi s ní by mělo dojít zhruba za dvě miliardy let, což je mnohem dříve než předpokládaná srážka s galaxií v Andromedě. Ta by na nás měla udeřit o šest miliard let později, píše se na stránkách Durham University.

Jaký by byl scénář podle autorů této studie? Setkání obou galaxií by probudilo dosud spící černou díru, která by začala pohlcovat okolní plyn a zvětšovat se až na desetinásobek své původní velikosti.

Zatímco by se takto vykrmovala, zaktivovaná černá díra by vydávala vysokoenergetické záření.

"Zatímco tyto vesmírné ohňostroje by zřejmě neovlivnily život na Zemi, podle výzkumníků tu existuje malé riziko, že by počáteční kolize mohla vyslat sluneční soustavu do vesmíru," píše se na stránkách Durhamské univerzity.

Proč najednou tolik vzruchu kolem Velkého Magellanova oblaku, o němž se soudilo, že bude dlouze obíhat naši Galaxii a pak unikne její gravitační síle a vzdálí se?

Nedávná měření totiž podle britských vědců zjistila, že obsahuje téměř dvakrát více temné hmoty, než se dříve soudilo.

Temná hmota je hypotetickou forma, kterou vědci umí pozorovat pouze jejím gravitačním působením na okolní objekty.

A jelikož je Velký Magellanův mrak tedy mnohem těžší, než se odborníci ještě nedávno domnívali, ztrácí údajně rychle energii a je odsouzen kolizi s naší Galaxií.

