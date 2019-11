Narodil se po sametové revoluci, vyrostl ve svobodném Česku. Muzikant a influencer Johny Machette odpovídá v anketě Aktuálně.cz, co pro něj znamená Václav Havel i život ve svobodě. „Můžu dělat, co chci, říkat, co chci a co si myslím. Jsem za to nesmírně vděčný,“ tvrdí. Češi podle něj v roce 1989 ukázali, že když o něco jde, tak umí najít klíče ke správným dveřím, za kterými čekala svoboda.

0:40 30 let po revoluci: Johny Machette | Video: Jakub Zuzánek