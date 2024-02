Už nebudu pop*cávat, slíbil před lety po natáčení filmu Langmajer. Takhle to dopadlo

Kromě toho, že to český film Chlap na střídačku od kritiků a kritiček velmi schytal, vyjádřil se k němu po natáčení i představitel hlavního hrdiny Jiří Langmajer. Tehdy v rozhovoru pro DVTV slíbil, že je to jeho "poslední poprcávání". Slib ale úplně nedodržel. Podívejte se na nový díl pořadu Historky z placu.

Filmoví publicisté v době uvedení filmu dávali české komedii pořádně zabrat. Mirka Spáčilová třeba filmu udělila nula procent. Jiná recenze zase o snímku psala takto: "Chlap na střídačku s Ivanou Chýlkovou a Jiřím Langmajerem: Pokud existuje peklo, pouští tam tenhle film, říkají diváci."

Film navíc úplně okopíroval francouzskou komedii Garde alternée z roku 2017. I když režisér Petr Zahrádka uvedl, že scénář poupravil, v obou snímcích se vyskytují téměř totožné scény. Chýlková například o pasážích, kde se fotí v erotickém prádle, uvedla, že jí v tu chvíli bylo natáčení dost nepříjemné a těšila se, až skončí.

Po filmování došla trpělivost i Langmajerovi. Krátce po natáčení Chlapa na střídačku přišel herec do DVTV na rozhovor, který měl tehdy obrovský zásah a viděly ho statisíce lidí. Herec šel totiž ve svých odpovědích často až na dřeň.

Popsal, že mu není příjemné neustále hraní rolí "proutníků žen" a že už je na předvádění sexuálních scén před kamerou starý. "Já jsem si tedy řekl, a jestli sem za pár let budu pozvanej znova, tak si to budeme moct potvrdit. Řekl jsem si, že je to moje poslední poprcávání. Tak jsem zvědavej, jestli to teda vydrží," řekl Langmajer v roce 2019. Slib ale úplně nedodržel, jak se můžete přesvědčit ve videu v úvodu článku.

