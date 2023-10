Seriál Revír sestřelil Lajnu ve vyhledávání na videoportálu Stream.cz

Seznam.cz

Komediální seriál Revír, který byl uveden na jaře 2023 na obrazovkách Televize Seznam, vstupuje do online světa. Od středy 18. října se na Stream.cz mohou příznivci české tvorby těšit na příběh ze světa zeleného království, kterému vládnou nimrodi. Seriál bude nasazován v týdenním odstupu po dvou dílech. V hlavních rolích úspěšného českého seriálu se v zelených kamizolách představují mimo jiné Marek Taclík, David Matásek, David Prachař, Ondřej Pavelka či Jaromír Dulava. V ženských rolích pak Linda Rybová nebo Jitka Sedláčková. Od premiéry seriálu na Televizi Seznam ho diváci hledají na Stream.cz více než Lajnu, která byla dlouhodobě nejvyhledávanějším slovem na videoportálu. Nyní tam najdou nejen seriál, ale v dalších týdnech i bonusový materiál.

Revír přibližuje psaná i nepsaná pravidla myslivců. Zápletku hned v prvním díle rozpoutá David Matásek v roli nekompromisního a bezcitného developera, kterého možná diváci ani na první pohled nepoznají. V seriálu se objevují v netradiční roli partnerů i David Prachař a Linda Rybová, kteří si rovněž v prvním díle střihli ostřejší erotickou scénu. Diváci se mohou těšit na obraz české vesničky Přibáň, ve které už více než 170 let existuje honební spolek, v jehož čele stojí již šestnáctý předseda (Ondřej Pavelka).

Celý seriál si mohou připomenout i diváci Televize Seznam, na které poběží repríza Revíru od 17. října až do 7. listopadu, každý týden po dvou dílech.

Co o seriálu řekli samotní herci?

Marek Taclík: "Každá role mě posunuje nějakým způsobem dál. Role v seriálu Revír mě nejen bavila, ale byla pro mě i důležitá. Přirovnal bych ji k rolím v seriálu Terapie nebo Grand Hotel."

Jitka Sedláčková: "Byla jsem ráda, že mě k seriálu přizvali. Je to zase něco jiného, trošku netradičního. Chtěla jsem si zahrát v něčem, co má tak cca osm dílů. A pak mi zazvonil telefon s nabídkou na osmidílný Revír. Natáčení bylo opravdu skvělé, jedno z nejlepších za poslední léta. Moc milí lidi a celý kolektiv. Byla jsem šťastná."

Linda Rybová: "Normálně bych se při některých scénách styděla, ale u Revíru musím říct, že vůbec. Protože je to tak za hranicí a tak jiný, že naopak jsem si to strašně užívala. Nic podobného jsem vlastně nikdy nehrála, a proto mě to opravdu hodně bavilo. Skvělé byly právě i ty masky a kostýmy, které jsme vymýšleli, a myslím, že jsou fakt dotažený."

David Prachař: "Během natáčení seriálu Revír jsem se naučil nedýchat, a to kvůli scéně, kde zažívám waterboarding. To znamená, že vám dají ručník na obličej a lejí na vás dvacet litrů vody z kanystru. Nebál jsem se, bylo to ohleduplné. Já mám spíš strach, když je třeba něco přeskočit, člověk někde visí či probíhá složitým terénem. To se pak bojím, abych si něco neudělal."

