Upřímně a s humorem. Lektorka etikety radí, jak odmítnout alkoholové pokušitele

Konec roku se obvykle pojí s různými společenskými akcemi. Od vánočních večírků po oslavy nového roku, vše spojuje popíjení alkoholu. Lidé, kteří mu neholdují, se mohou ale cítit v takové společnosti nepatřičně, nebo dokonce čelit posměškům. Lektorka etikety Iva Pluháčková vysvětluje, jak se v takovýchto chvílích popasovat s tlakem okolí a zároveň si společenskou akci náležitě užít.

Před pár dny jsem poprvé zapomněl na to, že mám rozhovor. O to horší byl následně pocit, že jsem zapomněl na rozhovor s lektorkou etikety, s vámi. Jak se na tyto přešlapy a fauly dívá etiketa a jak se za ně adekvátně omluvit?

Podobné přešlapy se mohou stát každému z nás. Jednoduchá omluva za opomenutí je to nejjednodušší. Není třeba nijak dlouze chybu rozebírat a zdůvodňovat. Nakonec je to nepříjemné oběma stranám. Takže shrnuto, pokud se dopustím podobného přešlapu proti etiketě, krátce, jasně a srozumitelně se omluvím. Dotčená strana takovou omluvu samozřejmě přijme a dále ji nebude rozebírat.

Problém by ale nastal, kdyby se podobná opomenutí pravidelně opakovala. Pak to již nelze úplně jednoduše omluvit a problém bude jinde, a ne v neznalosti etikety.

Konec roku se pojí nejen s pracovními schůzkami "na poslední chvíli", ale také se společenskými akcemi a večírky. A přestože záleží na jejich formálnosti či neformálnosti, společné mají pití alkoholu. Jak těžké je podle vás být na společenské akci jako jediný, kdo nepije alkohol?

Pokud vám někdo nabízí alkohol a nechcete jej pít, není nic špatného na zdvořilém odmítnutí. Můžete jednoduše říci, že na alkohol v danou chvíli nemáte chuť nebo že si užíváte společnost i bez něj. Můžete si objednat oblíbený nealkoholický nápoj a tím snížit tlak spojený s odmítnutím alkoholu. Užívejte si společnosti. Většina lidí si nebude všímat, co pijete, pokud budete mít dobrou náladu a budete aktivně zapojeni do konverzací.

Je v pořádku, když lidé nemají rádi alkohol, není třeba se cítit nucen pít jen kvůli tlaku. Lidé mají různé preference a ostatní by to měli respektovat.

Co vymýšlení "milosrdných lži" - například že řídíme či ráno brzo vstáváme?



Pokud je to neformální situace s lidmi, které dobře znáte a s nimiž máte vztah, bude obvykle nejlepší cestou upřímnost, kterou lidé více oceňují. Pokud nabudete dojmu, že by odmítnutí alkoholu mohlo vést k nedorozuměním nebo konfliktu, neváhejte použít milosrdnou lež, která situaci uklidní, aniž byste museli vysvětlovat osobní důvody.

Pevná vůle

Jak ale v rozporu, že se chceme na jednu stranu socializovat a na druhou stranu nechceme čelit takovýmto stereotypním dotazům, najít rovnováhu?

Rovnováhu najdeme s upřímností a humorem. Můžeme na otázky reagovat s lehkým důvtipem, což může zmírnit situaci a odvést pozornost od tématu: "Pití není moje superhrdinská schopnost, ale umím skvěle tančit!" Neváhejme sdílet zážitky a nové poznatky s nealkoholickými nápoji. Podělme se o své pozitivní zkušenosti nebo zájmy, které nemají spojitost s alkoholem. Tedy kupříkladu: "Moc ráda vyzkouším nové nealkoholické koktejly, znáte nějaký skvělý recept?" Buďme upřímní. Například: "Dávám přednost nealkoholickým nápojům, cítím se tak lépe."



Co podle vás motivuje lidi k tomu, že abstinenta či lidi, kterým alkohol jednoduše nechutná, provokují nebo vybízí, aby si "přece jen dali"?

Konzumace alkoholu je jedna z tolerovaných společenských neřestí. V mnoha případech se alkohol bere jako naprostá nezbytnost pro uvolnění atmosféry. Pokud se abstinent nebo třeba jen člověk, který zrovna nemá chuť na alkohol, vyskytne ve větší společnosti, kde se konzumuje, je samozřejmě v kolektivu výjimkou.

Mnoho z nás přece jenom trochu takovou výjimečnost závidí a snaží se ji znevážit. A nejlepší je samozřejmě přesvědčit abstinenta, aby si alkohol dal, a tím zapadl do společenské šedi. On je přece jenom takový abstinent, který odolá svodům alkoholu, docela zajímavá ukázka pevné vůle, kterou třeba ostatní konzumenti, byť by také chtěli alkohol nekonzumovat, bohužel mnohdy nemají.

Vánoční a silvestrovské večírky, neformální setkání po práci - jaký alkohol doporučuje či zavrhuje etiketa v rámci různých společenských akcí?

Etiketa ohledně alkoholu na různých společenských akcích je poměrně flexibilní. Záleží na kultuře firmy a povaze události. Nejlepší volbou je volit nápoje podle toho, co znáte o vkusu a preferencích kolegů. Je dobré mít na paměti různé preference, včetně těch, kteří nepijí alkohol, a respektovat jejich rozhodnutí. Obecně platí, že začínáme přípitkem a pokračujme podle vkusu a preferencí hostů nebo jako párování k nabízenému menu.



Jak etiketa pohlíží na úvodní přípitky, které jsou tak typické?

Přípitky mohou být krásným způsobem, jak zahájit událost, a jsou významnou součástí společenských událostí. Ale je důležité mít na paměti, že by měly být vhodné a respektovat atmosféru dané příležitosti. Na formálních akcích, jako jsou například firemní večírky nebo slavnostní příležitosti, je běžné, že hostitel přednese krátký přípitek. Může to být příležitost k vyjádření vděčnosti a přáním štěstí či úspěchu. Při pronesení přípitku je důležité zvolit slova, která jsou vhodná pro konkrétní příležitost. Přípitek by měl být pozitivní, vtipný, krátký a respektovat atmosféru události.

