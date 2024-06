Úplně zničený, viní Hlaváček památkáře za interiéry Máje. Omyl, tvrdí úředníci

Zveřejněné fotografie interiéru obchodního domu Máj na Národní třídě pobouřily náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka. Na sociální síti X napsal, že je vnitřek kulturní památky "úplně zničený necitlivou přestavbou", za což připisuje vinu především památkářům, kteří podle něj "hrubě podcenili" péči o interiéry významné dominanty Prahy.

"Památková ochrana je mimo moji gesci územního rozvoje, ale z pozice architekta reagovat musím. Interiér Máje, jak se zdá, bude úplně zničený necitlivou přestavbou. Takto si památkovou péči skutečně nepředstavuji," komentoval Hlaváček nové interiéry obchodního domu Máj, jejichž fotografie tento týden zveřejnila poradenská skupina Prochazka & Partners s tím, že zrekonstruovaná kulturní památka ze 70. let minulého století otevře 24. června.

Hlaváček v příspěvku srovnává přísné regulace, jaké památkáři mají na "dílčí pozitivní změny ve městě, jako jsou výsadba stromů nebo úprava dlažby," s ochranou interiéru význačné budovy, která byla podle něj "hrubě podceněna."

"Osočovat památkáře je absurdní"

Podle Matyáše Kracíka z Národního památkového ústavu ale Petr Hlaváček pláče na špatném hrobě. "Osočovat památkáře z toho, že si někdo udělá nevkusnou restauraci, je zcela absurdní. Představa, že památková péče schvaluje podobu nových soukromých interiérů je zcela mimo realitu," říká referent odboru evidence nemovitých památek.

Jak uvádí, památkové ochraně podléhá stavební konstrukce, popřípadě vestavěné interiérové prvky pevně spojené se stavbou: "To mohou být například vestavěné skříně, historické podlahy, štukové stropy nebo různé obklady stěn. V Máji v podstatě nic takového nebylo, snad jen vnitřní schodiště, které se při rekonstrukci zachovalo." Stejně situaci shrnuje i ředitel pražské pobočky Národního památkového ústavu Jaroslav Podliska. Ústav vydává stanovisko, konečné rozhodnutí je ale podle něj na odboru památkové péče pražského magistrátu:

"Osobně si myslím, že v tomto případě mají i pražští úředníci svázané ruce. Památkáři obecně nehodnotí vkus, nemůžeme například říct, jestli něco je, nebo není kýč. Soukromý vlastník budovy dal vloženým interiérům nějaký vizuál a pokud se nepromítá do charakteru a vnější podoby památky, nemůžeme k tomu nic říct," vysvětluje a připomíná instalaci barevných motýlů od umělce Davida Černého z poloviny května, kde byla situace jiná.

Umístění plastik Národní památkový ústav nedoporučil. "Nehodnotili jsme samotné dílo, vyjádřili jsme se k němu v tom smyslu, že budova je čistá a elegantní, je sama o sobě uměleckým dílem a nic dalšího nepotřebuje. Odbor památkové péče na naše doporučení reagoval tak, že s ním nesouhlasí," popisuje Podliska. Aktuálně.cz se snažilo spojit s ředitelem památkářů pražského magistrátu Jiřím Skalickým. V kanceláři ho nezastihlo. Čekáme také na vyjádření autorů rekonstrukce.

Během rekonstrukce kulturní památky hlídal ústav především zachování skeletu, formu budovy a podobu její fasády. "Interiéry ze 70. let minulého století dávno dožily, byly poplatné době. Co na takové budově chráníme je vizuální stránka a když si odmyslíme ta letadla, stavebník se ji snažil zachovat včetně například terasy, kde původně měla vzniknout nástavba, my ji ale rozporovali a on od ní nakonec upustil," shrnuje Podliska.

Z obchodního domu bude centrum zábavy, slibuje majitel

Dát obchodnímu domu ze 70. let minulého století nový kabát se rozhodl jeho současný majitel, firma Amadeus Real Estate, která budovu rekonstruovala pod vedením týmu architektů a projektantů ze společnosti Prochazka & Partners. Nový design interiérů je v celkem šesti patrech, tedy v 80 procentech budovy.

"Uvidíte design, který nemá v Česku obdoby. A já jsem velice vděčný a poctěn, že jsme mohli být součástí této neskutečné realizace," říká manažer společnosti Prochazka & Partners Radek Procházka. "Věřím, že všichni návštěvníci ocení design, který promění toto významné místo našeho hlavního města v centrum plné zážitků, her a zábavy," dodal.

Máj Národní se svou novou náplní údajně inspiroval ve velkých evropských metropolích. Na celkové ploše sedmnácti tisíc metrů čtverečních budou obchody, bary, restaurace a zážitkový park s atrakcemi pro děti. Dá se ale očekávat, že rekonstrukce Máje rozdělí Pražany do několika skupin. Pod příspěvkem Petra Hlaváčka se někteří interiérů zastávají, jiní je označují za "lunapark" a "nevkusný kýč". Určit kvalitu podoby nových interiérů bude podle Podlisky stejně až na budoucích uživatelích.

"Můj vkus to není, ale já do herních částí domu stejně chodit nebudu, tudíž to nebude urážet moji úroveň vizuality. Je to soukromý objekt a nemůžeme porušovat práva vlastníka. Bude na Pražanech rozhodnout o tom, jestli je to vkusné, nebo ne," dodává.

Video: Projděte si nové interiéry Máje Národní