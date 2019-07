Turistka chtěla dojít k autobusu z románu Útěk do divočiny, utopila se v řece

Běloruská turistka Veramika Maikamavaová utonula poté, co se se svým manželem snažila přejít aljašskou řeku Teklaniku. Divoký proud ji však strhl a partner jí už nedokázal pomoci. Manželé byli na cestě ke slavnému autobusu dobrodruha Christophera McCandlesse, který zde poblíž trailu Stampede žil několik měsíců.

Novomanželé z Běloruska mířili k opuštěnému autobusu Fairbanks 142 v aljašské divočině, kterou proslavil především americký dobrodruh Christopher McCandless. Ten se v roce 1992 vypravil na několik měsíců do aljašské divočiny žít jen s minimem zásob. Jeho tělo bylo objeveno v září téhož roku, bylo mu 24 let.

Příběh o americkém mladíkovi sepsal pár měsíců nato Jon Krakauer do měsíčníku Outside a později jej rozpracoval do knihy Into the Wild (Útěk do divočiny). Knihu popisující McCandelessovo dobrodružství zfilmoval v roce 2007 Sean Penn.

Řada lidí se během uplynulých letech pokusila k opuštěnému aljašskému autobusu dojít, pro některé z nich museli dojet záchranáři.

Čtyřiadvacetiletý Bělorus podle deníku News-Miner oznámil policistům úmrtí manželky minulý čtvrtek. Mladá žena zřejmě neustála divoký proud řeky Teklaniky nedaleko osady Healy. Manžel ji sice z vody vytáhl, ale oživit ji už nedokázal.

Britský deník The Guardian připomíná, že jen v roce 2013 byly zachráněny hned dvě výpravy k autobusu, který se nachází 16 kilometrů severně od vstupu do národního parku Denali.

