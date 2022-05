Fila: Ani jedna kladná recenze. Nový Kozubův film stejně míří k úspěchu

Tři tygři ve filmu: JACKPOT má být akční komedie členů ostravského Divadla Mír. "Je to něco, jako kdyby se potkali Tele Tele, Babovřesky, Jackie Chan a Steven Seagal," tvrdí o snímku filmový kritik Kamil Fila, podle něhož je k nesnesení dlouhý.

V road movie hlavní hrdinové putují z Ostravy za výhrou u sázkové společnosti. "Režisér filmu je specialista na horory a evidentně ho baví akční filmy, ale rozhodně není komediální autor," myslí si Fila.

Celý tón filmu je podle Fily nesený tematizovaným komplexem méněcennosti Ostravy vůči zbytku republiky. "Filmoví hrdinové by mohli být k politování, ale nejsou, protože jsou idioti," říká filmový kritik.

"Je ale evidentní, že Tři tygři jsou fenomén, který má své publikum. To ale nerespektuje, že by to měl být film. Protože to film není, je to soubor skečů, které nedrží pohromadě," dodává na závěr recenze Kamil Fila.