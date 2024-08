"Tohle už nikdy v životě neudělám." Režisér popsal nejextrémnější scénu v Top Gunu 2

Ve filmu Top Gun: Maverick se objevila scéna, která byla podle jeho režiséra Josepha Kosinského "nejextrémnější věcí, co kdy natáčel". Pilot mu po šíleném manévru řekl, že nic podobného už v životě dělat nebude. Herce Toma Cruise ale nebezpečná situace vůbec nerozházela, spíš naopak. Podívejte se na nový díl pořadu Historky z placu.

"Ten by to udělal ještě stokrát," uvedl k natáčení scény Kosinski. Podle něj se herec pod maskou i přes extrémní přetížení usmíval, protože dělal přesně to, co miluje. Cruise tak ve svých 57 letech, když usedl do kokpitu nadzvukové stíhačky, opět překročil hranice své profese.

Ve spolupráci s profesionálními letci vznikly autentické záběry, které v takovém rozsahu dosud nikdo nenatočil. "Nemůžete na diváky tuhle zkušenost přenést, aniž byste to doopravdy natočili. Abychom toho dosáhli, spolupracujeme s nejlepšími piloty na světě. Pracujeme s úplně novým kamerovým systémem, který nám umožní umístit 6 IMAX kamer přímo do kokpitu k hercům," popsal při filmování herec.

Natáčení bylo extrémně náročné i pro ostatní herce. Dokonce natolik, že si mysleli, že některé scény nebude možné natočit. "Dostat nás do těch tryskáčů bylo velmi složité rozhodnutí. Všichni si mysleli, že to nebude možné. Jenže když něco začne být nemožné nebo neproveditelné, tak Tom začíná pracovat," vysvětlil herec Miles Teller.

