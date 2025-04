Česká cena za architekturu zná vítězný design trofeje. Stal se jím TUBUS

Česká cena za architekturu, kterou uděluje Česká komora architektů (ČKA), bude mít novou trofej, kterou vyrobí sklárna Bomma. Vítězem soutěže o nový design trofeje se stalo duo Lenka Damová & Boris Klimek, svůj návrh nazvali TUBUS 01.

Odborná porota složená z uměleckého skláře Ronyho Plesla, majitele společnosti Bomma Martina Wichterleho, předsedy České komory architektů Jana Kasla, manažerky České ceny za architekturu Dagmar Mošnerové a architekta a vítěze 9.ročníku ČCA Petra Hájka neměla jednoduchý úkol. Soutěže se totiž zúčastnilo na 70 talentovaných i začínajících designérů, sklářů, architektů a studentů středních škol. Celkem tak vybírala ze 78 návrhů.

Vítězným návrhem, který zrealizuje sklárna Bomma, se nakonec stal TUBUS inspirovaný tubusem na architektonické výkresy. "Trofej symbolizuje samotný pracovní proces a profesní zaměření, což ještě více umocňuje vložený srolovaný ´výkres´, respektive diplom. Ten by mohl být graficky pojat jako projekční výkres - s tabulkou, kótami a legendou. Formálně jsme zvolili několik variant ztvárnění tubusu," vysvětluje designérské duo, jak nad návrhem přemýšlelo.

Právě originalitu a jednoznačnou odlišnost, se kterou tvůrci k zadání přistoupili, porota ocenila nejvíce. Výsledek se totiž výrazně liší od podobných ocenění, která vznikají jak v Česku, tak v zahraničí. "Autoři vynikajícím způsobem zohledňují jak tradici oboru, tak současný moderní výraz. Cena je fotogenická, esteticky i funkčně velice profesionálně dotažena," popisuje předseda poroty Rony Plesl. Na druhém místě pak skončil MONUMENT od Ondřeje Laláka a třetí místo patří Firmitas Utilitas Venustas od Jana Magasanika a Matěje Nedvěda.

Novou trofej získají architektonická díla, která letos uspějí v České ceně za architekturu. Přihlášky do soutěže jsou stále otevřené, podávat je jde online až do 8. dubna. Vítězná trofej bude pak laureátům předána na slavnostním galavečeru v několika variacích, a to 13. listopadu 2025 ve Foru Karlín.