Jídlo ovlivňuje mozek, zjistili vědci. Obezita vede k poklesu šedé kůry mozkové

Nová studie zveřejněná tento týden v odborném časopise Neuology přišla s teorií, že tlustší jedinci mají velmi pravděpodobně méně šedé kůry mozkové.

"Už předchozí studie potvrdily, že existuje úzká souvislost mezi úbytkem šedé hmoty a vznikem demence," uvedl pro server CNN vedoucí týmu Mark Hamer.

Spolu s kolegy z lékařské univerzity v Loughborough provedl měření indexu tělesné hmotnosti (BMI) a poměru pasu ke kyčlím na zhruba 10 tisících Angličanech ve středním věku. Kromě těchto měření prošel každý z účastníků také magnetickou rezonancí, během níž byl zobrazován objem mozku.

Na základě těchto měření dospěli vědci k tomu, že jeden z pěti účastníků je obézní a že ti nejtlustší lidé mají také menší objem šedé kůry mozkové. Podle vedoucího studie se ale zatím nepodařilo odkrýt, zda abnormality v mozkové kůře vedou k obezitě nebo naopak obezita tyto nesrovnalosti způsobuje.

Podle odborné asistentky z lékařské fakulty univerzity ve Stanfordu Cary Bohonové nejsou výsledky zmiňované studie nijak překvapující. Pozitivně ale hodnotí především velikost výzkumu, který nikdy předtím nebyl proveden na tak velké skupině lidí. Lékařka rovněž naznačila, že objem šedé kůry mozkové může úzce souviset se stravou.

"Obezita souvisí s mnoha negativními zdravotními dopady, proto bychom si raději měli udržovat normální tělesnou hmotnost," doporučila Bohonová s tím, že v budoucnu by bylo dobré zahrnout do výzkumu další proměnné, a to stravu a cévní onemocnění. Jen tak je podle ní možné lépe porozumět souvislosti mezi úbytkem šedé kůry mozkové a obezitou.

Video: Obezitu poznáte podle pasu, říká lékařka