Čínská verze TikToku povolí dětem přístup jen na 40 minut denně. V noci nepůjde vůbec

Aplikace Douyin, což je čínská obdoba TikToku, omezí přístup mladistvým na 40 minut denně. Informuje o tom zpravodajský web BBC. Nová pravidla se budou týkat dětí mladších 14 let, jejichž věk byl na platformě ověřen pomocí jejich skutečného jména. Přístup k oblíbené aplikaci na sdílení krátkých videí budou mít mezi 06:00 a 22:00.

Mateřská společnost Bytedance představila takzvaný "režim pro mladistvé" v příspěvku na blogu. Uvedla přitom, že Douyin je první aplikací na krátká videa, která zavádí podobné omezení.

Douyin ve svých uživatelských pravidlech nestanovila minimální věk uživatelů. Nezletilí však potřebují souhlas zákonného zástupce. Sesterská aplikace TikTok je přístupná uživatelům od 13 let.

V rámci nového režimu pro mladistvé bude Douyin nabízet vzdělávací materiály, včetně vědeckých experimentů, výstav či naučných videí o historii.

"Ano, jsme vůči teenagerům přísnější. Budeme více pracovat na tom, abychom nabízeli kvalitní obsah, aby se mladí lidé mohli učit a poznávat svět," uvedla platforma.

Minulý měsíc Čína znovu omezila čas, v němž děti mohou hrát onlineové hry. Od začátku září mohou hrát jen tři hodiny týdně, a to v pátek a o víkendových dnech nebo o svátcích. V únoru čínské ministerstvo školství rozhodlo, že si děti nebudou smět bez písemného souhlasu rodičů nosit do školy mobily.

V uplynulých letech čínská státní média upozorňovala, že čím dál větší počty mladých Číňanů tráví příliš mnoho času na internetu, což má dopad na jejich fyzické a duševní zdraví. Podle dat agentury We are Social Číňané běžně tráví na internetu přes pět hodin denně, z toho dvě na sociálních sítích. Ačkoli tato data nezahrnují osoby mladší 16 let, mnoho čínských dětí v uplynulém roce kvůli covidu-19 mělo on-line výuku. Podle státní televize CGTN má přístup k internetu na 95 procent mladistvých Číňanů, tedy 183 milionů lidí. V roce 2018 čínské regulační orgány uvedly, že se kvůli rostoucímu míře krátkozrakosti mezi dětmi snaží omezit množství času, který nezletilí tráví na internetu.