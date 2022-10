Temná komedie ukazuje Kyjev před válkou. Režisér už je na válečné frontě

Obyvatelé Slovenska v sobotu volí předsedy samosprávných krajů, primátory měst, starosty obcí i zastupitele. Volební místnosti se zavřou ve 20:00 SELČ, tedy o dvě hodiny dříve než v minulosti. Předběžné výsledky hlasování by mohly být známé v noci na neděli.

Poprvé v novodobé historii země se komunální a krajské volby konají v jednom termínu. Úřady upozornily voliče na barevné odlišení hlasovacích archů a obálek pro každé ze zmíněných voleb a na nutnost jejich vhození do správné volební urny. V případě, že by obálku vhodili do nesprávné urny, by byl jejich hlas neplatný.

Právo volit v komunálních a krajských volbách má 4,4 milionu obyvatel s trvalým pobytem na Slovensku, včetně cizinců. Podle slovenského statistického úřadu se přes 70 kandidátů zapojilo do klání o post předsedy některého z osmi samosprávných krajů. Téměř 6800 kandidátů se zase přihlásilo do voleb více než 2900 starostů a primátorů a kolem 45.000 lidí se rozhodlo ucházet o křeslo člena zastupitelstva samosprávných krajů, měst, obcí či městských částí.

Zpracování výsledků voleb ovlivní konec letního času. Statistický úřad kvůli tomu v noci na neděli déle než hodinu nebude přijímat volební zápisnice do informačního systému.

Konání komunálních a krajských voleb v jednom termínu by mělo pomoci zvýšit volební účast hlavně ve volbách do krajské samosprávy, které se v minulosti potýkaly s nízkým zájmem voličů. Kvůli možnosti vyhlásit obě volby na jeden den Slovensko v minulosti změnilo ústavu. Předsedové krajů a poslanci krajské samosprávy, kteří byli zvoleni v roce 2017, tak zůstali v úřadu pět let místo obvyklých čtyř.