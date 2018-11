Taylor Swiftová se nechává převážet v obřím kufru, vyhýbá se tak bulvárním fotografům

před 4 hodinami

Někdejší člen chlapecké skupiny One Direction Zayn Malik a blízký kamarád Taylor Swiftové prozradil, že se populární americká zpěvačka občas nechává přenášet v obřím kufru, aby tak unikla pozornosti médií. Řekl to v nedávném rozhovoru pro britský módní časopis Vogue. O tom, že se 28letá hvězda zavírá před senzachtivými fotografy v kufru, se spekulovala loni v létě. Tehdy někteří paparazzi zachytili zpěvaččinu ochranku, jak z jejího newyorského bytu vynáší obří černý kufr do auta. Malik tak definitivně potvrdil, že Swiftová nad otravnými fotografy vyzrála přímo šalamounsky. Malik spolupracoval se zpěvačkou na písni I Don't Want To Live Forever pro film Padesát odstínů temnoty.