Do newyorského domu zpěvačky Taylor Swiftové v její nepřítomnosti v pátek vnikl člověk, který ji pronásledoval. Než ho zatkla policie, chvíli na místě spal. S odkazem na sdělení úřadů o tom dnes informovala agentura AP. Stalker, kterého policie označila za dvaadvacetiletého Rogera Alvarada z Floridy, ještě spal, když policie do domu ve čtvrti Tribeca dorazila. Muž byl zatčen a čelí obvinění ze stalkingu, vloupání se do domu a vniknutí na cizí pozemek. Podle policie to není poprvé, co Alvarada zadržela policie. Zatčen byl 13. února, když na stejné adrese rozbil dveře lopatou.

autor: ČTK | před 1 hodinou