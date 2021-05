Perné chvilky v živém vysílání ČT24 má za sebou náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek.

Uprostřed vstupu na téma visegrádský covidový pas mu do řeči vstoupil syn se závažnou informací o svých potřebách, nedal se odbýt a několikrát otevřeně zopakoval, co přesně potřebuje udělat. "To budete slavní, jako v BBC", reagovala trefně moderátorka Zuzana Tvarůžková.