Úmysl, nebo trapas? Erotická hračka v živém vysílání je hitem sociálních sítí

Předmět za zády Britky Yvette Amosové při jejím rozhovoru v BBC Wales Today se stal hitem sociálních sítí. Žena odpovídala na dotazy ohledně ztráty zaměstnání kvůli pandemii. Pozorní diváci přitom za ní objevili na polici v knihovně předmět, který připomínal erotickou pomůcku zvanou dildo.

"Možná nejlepší zátiší zpravodajského vstupu v historii BBC Wales. Vždy si zkontrolujte poličky, než jdete do vysílání," napsal k tomu s nadsázkou na Twitteru novinář Grant Tucker. Uživatele této sociální sítě záběr pobavil a přes noc ho mnoho lidí sdílelo.

Otázky, co je doopravdy na poličce a kdo za to může, ale některé uživatele Twitteru rozdělily. Přeli se, zda je předmět ve skutečnosti reálnou sexuální hračkou, nebo plastikou. "Jde o novinku v podobě svíčky. Ne že bych to tímhle názorem vylepšil," vtipkoval jeden z uživatelů.

Jiní lidé spekulovali, zda si přátelé nebo rodina neudělali z Yvette legraci. Objevily se i názory, že si předmět žena umístila na poličku záměrně.