Tatéři zdarma upravují kérky s nenávistnými symboly. Reagují na rasové nepokoje v USA

Tetovací salon v americkém státě Kentucky začal v souvislosti s rasovými nepokoji vyvolanými smrtí Afroameričana George Floyda zdarma překrývat kérky s nenávistnými symboly. Dvojice, která ho vede, dělá z původních tetování například postavičky z animovaných seriálů. Chce tak přispět ke sjednocení společnosti.

Tatéři Jeremiah Swift a Ryun King z amerického města Murray se rozhodli podpořit hnutí Black Lives Matter, které po celých Spojených státech organizuje protesty proti policejnímu násilí a rasismu. Pro zpravodajský web CNN řekli, že společenská změna je běh na dlouhou trať.

Proti nenávisti se tak rozhodli bojovat alespoň tím, že lidem pomohou upravit kérky, za něž se s odstupem času stydí. "Mít na sobě cokoli nenávistného je zcela nepřijatelné. Mnoho lidí se ale v mládí dopustilo omylu a teď se svými chybami musí dál žít. Chceme jim dát šanci ukázat, že se každý může změnit," vysvětlil King.

Od chvíle, co společně se Swiftem zveřejnil nabídku úpravy nenávistných tetování na Facebooku, se dvojici ozvalo už přes 30 zájemců a podle Swifta jich rychle přibývá.

"Přišel za námi třeba muž, který měl nenávistnými symboly pokrytá obě předloktí. Říkali jsme si, jak může tenhle chlapík fungovat ve společnosti, když si s sebou neustále nosí chyby, které udělal před 10, 15 nebo 20 lety? Jiný chlap měl na hrudi obří hákový kříž a svěřil se, že si před svými dětmi nikdy nesundává tričko. Je hezké vidět, že se lidi chtějí změnit," přiblížil King.

Místo jižanské vlajky okurka z animovaného seriálu

Své staré prohřešky si lidé v salonu mohou nechat překrýt několika vybranými motivy. Jennifer Tuckerová, první zákaznice, která na výzvu zareagovala, si například kérku na svém kotníku nechala předělat na postavu okurky jménem Pickle Rick z animovaného seriálu Rick a Morty. Původně měla přitom vytetovanou vlajku Konfederace, která je vnímaná jako symbol černošského otroctví.

Vytetovat si ji nechala v 18 letech, ale jako 36letá matka toho dnes s odstupem času lituje. "Chodila jsem do školy, kde nebyl ani jeden černoch. Kdykoli se totiž do naší komunity nějaká afroamerická rodina nastěhovala, tak jsme ji rychle vypudili. Tenkrát měli tetování s jižanskou symbolikou skoro všichni mí spolužáci a já jsem si ho nechala udělat, abych mezi ně zapadla. Byla to hrozná hloupost," připustila Tuckerová.

Když se po dokončení střední školy ze svého rodného města odstěhovala, začala se pohybovat mezi aktivisty bojujícími za sociální solidaritu a rovnoprávnost Afroameričanů. Ve chvíli, kdy jí kamarádka přeposlala facebookový příspěvek tetovacího salonu, vůbec neváhala a hned si u tatérů sjednala termín.

"Potřebovala jsem se toho symbolu nenávisti konečně zbavit. Kdykoli se účastním nějaké pokojné demonstrace, najdu si tam nové přátele, takže jsem vedle nich nechtěla stát s vlajkou Konfederace na noze. Věděla jsem, že to musím udělat, už proto, abych šla příkladem dalším lidem, kteří se ocitli v podobné situaci," řekla Tuckerová.

