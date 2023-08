Získávání role způsobem jako v Tankovém praporu by už dnes neprošlo. Režisér Vít Olmer údajně tehdy do svého filmu sháněl herečku s velkým poprsím. Martinu Adamcovou měl požádat, jestli si její velikost může hmatem "sám ověřit". Herečka mu to dovolila a roli získala. Sledujte Historky z placu Tankového praporu.

1:40 Tankový prapor: Způsob ověřování velikosti prsou už by dnes režisérovi neprošel | Video: Aktuálně.cz, Bontonfilm, NFA, Archiv Československé televize

Hlavní postavu Dannyho Smiřického, který má autobiografické rysy autora románové předlohy Tankového praporu Josefa Škvoreckého, ztvárnil Lukáš Vaculík. Ne však kvůli hereckému talentu, ale kvůli svému vzhledu - režisér doufal, že tak do kina přiláká i divačky. Související Sledovanost 93 procent. Cholerik Sovák si přitom Kemra jako parťáka nepřál 2:33 Premiéra filmu se tehdy zapsala jako okázalá show. Nenechala si ji ujít třeba Adina Mandlová a další celebrity. Škvorecký do kina dokonce dorazil stylově - vojenským vrtulníkem. V době, kdy se do kina chodilo za 12 korun, vyrazily na první soukromý český film více než dva miliony diváků. Stal se z něj tak nejúspěšnější polistopadový film.

