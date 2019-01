Tajemství robota R2-D2 v pražském parku odhaleno. Stojí za ním dva fanoušci Star Wars

Když se v říjnu 2017 objevil v pražském parku Folimanka na Praze 2 znenadání robot R2-D2 známý z filmové ságy Star Wars, nikdo netušil, čí dílo to je. Záhadu upravené větrací šachty odhalilo až ve čtvrtek video televizního kanálu Prima Cool. K autorství se přihlásili dva kamarádi, fanoušci Star Wars, novinář Petr Cífka (alias Cival) a producent Filip Brouk (alias Brouk). Po necelém roce a půl je však streeartové dílo ve špatném stavu.

Zpráva o přistání R2-D2 v Praze se předloni v říjnu setkala s mnoha pozitivními ohlasy, o přeměně větrací šachty psaly i zahraniční weby jako Mashable nebo BBC. V pilotním dílu projektu Předělávači, který měl běžet na Prima Cool, autoři odhalili, jak tajná mise vypadala.

"Běžím takhle po Nuseláku, celkem depka, necítím se zrovna fresh a najednou vidím takový hnus. Takový ten opuštěný výfuk z metra. Drolí se to, je to posprejovaný, pravděpodobně jsou tam naházené nějaké odpadky. Takže jsem si říkal, že by bylo cool předělat tenhle hnusný výfuk na R2-D2," vykládá ve videu Cífka Broukovi svůj záměr.

"Nejtěžší na tom bude na to sehnat povolení," kontruje Brouk. "Povolení bych nesháněl," odpovídá Cífka s tím, že by to byl velmi zdlouhavý a nakonec možná neúspěšný proces.

Hlavním důvodem celého Cífkova záměru byl dojem, že na podobných frekventovaných místech je jen málo streeartového umění. "Tady jsem klusal a říkal jsem si: Let's Make Nuselák Great Again," popisuje Cífka Broukovi a ukazuje mu opuštěnou větrací šachtu v parku.

K provedení si nakonec přizvali další dva lidi, streeartisty v utajení. Kolem větrací šachty umístili stavební plot a nápisy, aby to vypadalo, že celá akce je oficiální. Tvorba legendární postavy ze Star Wars trvala celý den a po pěti měsících od nápadu byl R2-D2 na světě.

A dál už je příběh známý. Počet fotek na sociálních sítích stejně jako článků v médiích rostl a z akce se nakonec stal virální hit. Odhalení celého vzniku robota přišlo až po více než roce a Cífka uvedl, že se autoři setkali se spoustu pozitivních reakcí.

"Dobrých reakcí je spousta a moc nás těší, některý jsou i skvělý, některý vyloženě dojemný," sdělil Aktuálně.cz.

Ačkoliv je po roce a půl stav R2-D2 na Folimance špatný, zatím stále drží. Nemá už ani jednu nohu z polystyrenu, je posprejovaný a značně odrbaný. Přestože k realizaci neměli autoři povolení, podle Cífky žádná pokuta zatím nepřišla. "A doufám, že to tak vydrží. Že se to kdyžtak vyřeší jen ústní domluvou," dodal.

