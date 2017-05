Hvězdné války slaví 40 let. Vyznáte se v jejich kosmickém světě? Provede vás grafika

Star Wars: Síla se probouzí

Světová premiéra filmu: 14. prosince 2015 v Los Angeles

14. prosince 2015 v Los Angeles Premiéra v ČR a na Slovensku: 17. prosince 2015

17. prosince 2015 Náklady na vznik snímku: 200 milionu dolarů (4,8 miliardy Kč)

200 milionu dolarů (4,8 miliardy Kč) Odhad tržeb za prosincové premiéry (podle Deadline.com): 615 milionů dolarů (14,7 miliardy Kč)

615 milionů dolarů (14,7 miliardy Kč) Režisér: J. J. Abrams (Mission Impossible 3, Super 8, Star Trek, Star Trek: Do temnoty)

Z hereckého obsazení:

HARRISON FORD jako HAN SOLO

CARRIE FISHEROVÁ jako LEIA ORGANA

MARK HAMILL jako LUKE SKYWALKER

ANTHONY DANIELS jako C-3PO

ADAM DRIVER jako KYLO REN

DAISY RIDLEYOVÁ jako REY (nová postava)

JOHN BOYEGA jako FINN (nová postava)

MAXON VON SYDOW jako LOR SAN TEKKA

O čem je poslední díl

Třicet let po událostech známých z dílu Návrat Jediho se musí legendární posádka Hana Sola, jeho ženy princezny Leiy a Žvejkala vypořádat s novým nebezpečím v podobě Sitha Inquisitora a najít dávno ztraceného Lukea Skywalkera. Děj se mimo jiné odehrává na pouštní planetě Jakku. Posádka se vrátí do lodi Millenium Falcon (Malý sokol).

Další chystané díly

Společnost Walt Disney & Co. koupila v roce 2012 produkční firmu Lucasfilm, čímž získala práva na natočení dalších dílů Hvězdných válek. Po Star Wars: Síla se probouzí už počítá s osmou epizodou, která je pod názvem Star Wars: Poslední z Jediů naplánována na prosinec 2017. Film bude režírovat Rian Johnson. Hovoří se už také o tom, že devátý díl ságy Hvězdné války natočí Colin Trevorrow. Film by měl jít do kin v roce 2019.