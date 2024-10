Studie: Sebevědomí lidé si dopřávají lepší sex a častěji. Platí to obzvlášť u žen

Sexuální spokojenost ovlivňuje, jak sami sebe vnímáme. A funguje to i naopak. Sebevědomí má totiž vliv na náš pocit naplnění v oblasti intimního života. Vyplývá to z výsledků nové studie, jejíž autoři zároveň upozorňují, že sexuální spokojenost znamená celkovou kvalitu intimního života, nikoliv pouze to, jak často máme sex. Odborník radí, jak v posteli získat sebevědomí a říct, co byste si přáli.

Výzkum prováděli nizozemští a švýcarští vědci celých 12 let. Jedenácti tisíců dospělých se například ptali, jak spokojení jsou se svým sexuálním životem a jaký byl jejich průměrný počet sexuálních styků za poslední tři měsíce. Součástí dotazníků bylo také vyjádření souhlasu či nesouhlasu s větami jako "Někdy se cítím bezcenně" nebo "Mám se rád/a takový/á, jaký/á jsem". Vyhodnocením získaných dat došli výzkumníci k závěru, že lidé s vyšším sebevědomím mají tendenci být nejen častěji sexuálně aktivní, ale také spokojenější se svými sexuálními zážitky. Sdělujte své potřeby Související "Masturbace je trapná a fuj." Zeptali jsme se českých žen, proč nedosahují orgasmu Autoři navíc poukazují, že se stoupající celkovou sexuální spokojeností rostla také míra sebevědomí účastníků studie. Tato souvislost se přitom ukázala silnější u žen a starších osob než u mužů a mladších jedinců. Výzkum tedy potvrzuje, že objevování cest ke šťastnějšímu intimnímu životu má pro ženy nejen pozitivní vliv na to, jak vnímají samy sebe, ale také na kvalitu jejich vztahů. Pro nemalou část žen však může být nesnadné mluvit o svých potřebách, jak ukazuje průzkum e-shopu pro zdravou sexualitu YOO.cz zahrnující téměř 5800 Češek. Třicet procent respondentek v něm totiž uvedlo, že je pro ně obtížné sdělit svému partnerovi, po čem skutečně touží. "Sebevědomí není jen o vzhledu, ale především o tom, jak se vnímáme a jak dokážeme sdílet své pocity s druhými," vysvětluje primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a předseda České společnosti pro sexuální medicínu Marek Broul. "Ženy mohou navíc čelit specifickým výzvám. Například mohou cítit tlak, aby splňovaly určitá očekávání, což může bránit jejich schopnosti mluvit otevřeně o svých intimních potřebách," dodává. Základem je podle Broula začít postupně vybírat vhodný čas a místo pro sdělování vlastních tužeb. "Ideální jsou chvíle s uvolněnou atmosférou, kdy necítíte vy ani protějšek tlak na okamžitou změnu. Začněte s malými kroky - například sdělte, co vás potěšilo v poslední době nebo co vám přináší pocit bezpečí," radí. "Postupně přidávejte konkrétnější přání. Můžete využít také pozitivní zpětnou vazbu. Tedy namísto toho, co nefunguje, sdělte partnerovi, co byste si přála prohloubit. Pokud do rozhovoru vnesete empatii a otevřenost, je pravděpodobné, že i váš partner se bude cítit jistěji a bude ochotnější vám vyjít vstříc," říká Broul s tím, že mluvit o svých potřebách není sobectví. "Je to důležitá součást zdravého a vyrovnaného vztahu s partnerem i k sobě sama," uzavírá. Video: Spotlight Generace s psycholožkou Annou Ševčíkovou o výzkumu Czechsex (7. 6. 2014) 16:27 Spotlight Generace s psycholožkou Annou Ševčíkovou o výzkumu Czechsex | Video: Michaela Lišková