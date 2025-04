Pošimrání smyslů. Projekt BEEF spojuje jídlo s divadlem a nabízí i porci bizáru

Gastro performance BEEF, která v sobě spojuje jedinečné degustační jedenáctichodové menu a divadlo, se stala součástí oslav 130 let od vzniku Holešovické tržnice. V roli velekněze, který při večeřích vykonává modlitbu za maso i lidstvo, se v unikátním představení patnáctkrát představí herec Kryštof Bartoš, známý ze seriálu Devadesátky. Vychutnat si pořádnou porci avantgardnosti můžete i vy.

Holešovická tržnice, kdysi ústřední jatka Prahy, letošek pojala jako rok plný oslav. Hlavním momentem programu je a bude gastro performance BEEF, na které se výrazně podílí tým šéfkuchaře restaurace Mlýnec Ládi Vaníčka ze Zátiší Catering Group, herec Kryštof Bartoš a režisér Adam Skala.

Organizátoři si dali záležet na tom, aby nešlo o ledajakou show, ale akci, na kterou se jen tak nezapomene.

Jedinečné zážitky zajišťuje jak obří hostina, tak i divadelní vystoupení, moderace a stand-up známého seriálového i divadelního herce, který během patnácti večerů ztvární roli velekněze. Církevní hodnostář svým autoritativním přístupem povznáší celou akci na vyšší úroveň a zároveň mění svět kolem sebe lusknutím prstu, pohybem nebo slovem.

Paradoxy a pošimrání smyslů

Na včerejší generální zkoušce Bartoš ukázal, že holešovickou "modlitbu za maso" servíruje s pořádnou porcí avantgardnosti. K navození unikátní atmosféry mu dopomáhá pára, speciální nasvícení, kostýmy i pouhé slipy a oválné podium v rudé barvě, kolem kterého se nachází stolky, kde si účastníci degustačních večeří vychutnají jedinečné jídlo i vystoupení.

V biskupském oděvu vede divokou mši, která spojuje zábavu a gastronomický zážitek se zamyšlením nad úlohou masa v našem životě. Paradoxem místa i okamžiku je, že opulentní večeře je převážně vegetariánská.

V BEEFu se návštěvníci již od dnešního večera ponoří do příběhu jídla a jeho historie, ale také do minulosti Holešovické tržnice a do úvah o budoucnosti tuzemské gastronomie. To, co lidem jindy přijde jako obyčejná květina, uvidí jako delikatesu, která pošimrá jejich smysly, a to nejen ty chuťové. Díky tomu nasytí své tělo i duši. Pokud se gastro performance a modlitba vydaří, účastníci by se na konci večeře měli dočkat zázraku.

Představení pro 60 hostů bude mít pouze 15 repríz, vstupné stojí 4800 korun a lístky jsou k zakoupení zde.

BEEFem to nekončí

V tržnici nebudou chybět ani tradiční pop-upy (akce, které se konají po omezenou dobu na specifickém místě, pozn. red.), koncerty či přednášky pojaté jako rituály a kázání, které se rovněž ponesou ve znamení oslav.

Mezi výrazné akce patří třeba Pastrami Pop Up 3 - již třetí ročník masového nářezu Pastrami, který potěší milovníky vysoce kvalitního proleželého masa v chlebu. Tuto kvalitu nejvyšší jakosti a pochoutku doplní spousta alko i nealko moků i hudba a tanec.

Hala 17 se promění v chrám hodování a umění a kromě BEEFu zde vznikne pop-up kavárna, kde se v odpoledních hodinách mohou zájemci připojit ke mši svaté za maso nebo si vyslechnout přednášky na témata spojená s kulturou gastronomie. O nepostradatelnou hudební vložku se postará například WWW NEUROBEAT, duo Republic of Two nebo hard core uskupení Slut. Ta skvěle doplní avantgardní pojetí gastronomického zážitku.

Program nabídne také výstavu ve vodárenské věži, která návštěvníky provede atmosférou a proměnami Holešovické tržnice. Prostřednictvím fotografií, momentek a osobních vzpomínek lze nahlédnout do každodenního života těch, kteří bývalá jatka a tržnici tvořili či tvoří a jejichž vzpomínky se nám zachovaly. Součástí expozice je také vizuální instalace.