"To neni možný," říkají na její sladkosti. Kvůli alergiím rozjela vlastní byznys

Jeden velký punk, který skončil nečekaným úspěchem. Tak se dá popsat začátek podnikání Anety Šáchové, jež na trhu zabodovala se svými zdravými dobrotami. "Říkala jsem babičce, jestli u ní můžeme bydlet na gauči, když se to nepovede," vzpomíná se smíchem podnikatelka, která je důkazem, že riskovat se vyplatí a všechno zlé je pro něco dobré. K naplňující práci ji přivedly zdravotní problémy.

Ani v těch nejdivočejších snech by si jednatřicetiletá podnikatelka a dvojnásobná maminka Aneta Šáchová nedokázala představit, že se její výroba ořechových košíčků politých čokoládou, kterým říká Liluky, promění v tak úspěšný byznys.

O manželské spolupráci, obtížích i radostech a hlavně tom, jak se z domácí výroby zdravých dobrot před rokem stala úspěšná značka "To neni možný", promluvila Šáchová pro Aktuálně.cz.

Velký punk a osobní výzkum

"Byl to jeden velký punk. Nikdo u zrodu nápadu v roce 2023 a ani rok poté, kdy jsme firmu rozjeli, nečekal, že to bude takový masakr a že hned první měsíc prodáme tisíce kusů," vypráví Aneta.

Liluky, jak se jmenují nejúspěšnější produkty mladé podnikatelky, potěší svou výtečnou chutí a bodují svým složením - jsou totiž bezlepkové, bez cukru i laktózy. Proto si je zamilovali nejen alergici. Cukr, lepek a laktózu Aneta před lety musela vyřadit ze svého jídelníčku, a tak začal její osobní výzkum, čím potěší své chuťové buňky a nepotrápí své tělo. A to především kůži, na které začala pociťovat první projevy intolerance.

Šáchová se zdravotními problémy bojovala půl roku a právě kvůli nim odstartovala výrobu sladkostí, na kterých by si mohla pochutnat bez výčitek a nepříjemných reakcí. "Celý rok jsem pro známé a kamarády doma dělala Liluky. Udělala jsem jich zhruba pět tisíc a všude je vozila s sebou. Vznikly různé verze a nakonec se zrodil budoucí bestseller - bezlepkový košíček s arašídovým máslem a hořkou čokoládou," dodává.

"All-in", spaní na gauči a vznik názvů

První reakce lidí, kteří ochutnali neobvyklé dobroty, vždycky byla: "To neni možný, že je to tak dobrý," vypráví. A tak název Anetiny firmy vznikl naprosto přirozeně. Naopak s názvem lahodných košíčků si pořádně pohrála. "Lilu je naše dcera, tedy Lily, ale já jí z 99 procent říkám Lilu. Luka je náš syn. Z částí jejich jmen jsem začala na papír psát různé zkratky a variace," popisuje Šáchová, které se nakonec nejvíc líbila kombinace Liluky. "Přišlo mi to jako geniální název," doplňuje.

Ačkoliv je nyní šťastná, že se může živit vlastním byznysem, zprvu měla velké obavy. "Nikdo si nedokáže představit, jaký strach jsem měla. Říkala jsem babičce, jestli u ní můžeme bydlet na gauči, když se to nepovede. Když jsme vydělali první peníze, museli jsme nakoupit všeho mnohonásobně víc a šli jsme do toho all-in," přiznává se smíchem Aneta, která kromě košíčků na svém webu nabízí také cookies, sušené ovoce, bonbony, speciální datle a doplňkové produkty.

Náročné těhotenství a láska ke gastronomii

Ke gastronomii a podnikání tíhla odjakživa, její cesta k naplňující práci však byla klikatá. "Vystudovala jsem hotelovou školu a milovala jsem veškeré praxe, práci v gastronomii a kurzy, které jsme v rámci studia mohli absolvovat. Chvíli jsem pracovala v korporátní firmě, ale nenašla jsem se v tom. Proto jsme otevřeli vlastní kavárnu," vypráví Aneta, která po čase otěhotněla a tehdy poprvé musela změnit svůj pracovní směr kvůli zdraví.

"Bohužel jsem zvracela osm měsíců v kuse a byla jsem třikrát hospitalizovaná, takže jsme kavárnu raději zavřeli. Po nějaké době jsem se přidala k mému manželovi Honzovi a začala stejně jako on trénovat klienty ve fitku. Stále mě to ale táhlo do gastra," dodává. I proto sebrala odvahu a rozjela vlastní byznys. "Až teď s Lilukami jsem konečně našla to 'ono'," tvrdí maminka nyní již osmileté dcery a skoro tříletého syna.

"Na podnikání jsem si našetřila peníze z mých tréninků holek. Dodnes jim říkám, že jen díky nim To neni možný existuje," dodává.

Otec v roli matky

I když spolu manželé již dříve pracovali, dynamika jejich spolupráce se výrazně změnila. Ve firmě, která se nyní skládá z dvanácti lidí, má totiž hlavní slovo Aneta. "Na tento model jsme si zvykali rok. Nebylo to jednoduché, ale podařilo se nám něco krásného. Honza je neuvěřitelně trpělivý. Na začátku bylo těžké, že jsme oba měli asi deset rolí, což jsme však změnili od nového roku. Musím říct, že to za to všechno stálo a nemůžu si to teď vynachválit," přiznává.

Na otázku, zda by doporučila i jiným párům rozjet společný byznys, odpovídá: "Pokud věříte, že to všechno zvládnete, váš partner komunikuje, je otevřený změnám, práci na sobě a zároveň nebere jako problém být i v roli matky, protože vy někdy budete v roli muže, tak do toho jděte."

Síla konkurence a kouzlo košíčků

Nadšení Anetě nechybí ani po roce intenzivní práce, během které se musela popasovat s konkurencí a tím, že jí někdo kvůli prostořekosti "vyfoukl" její nápad. "Člověk něco vymyslí, dá do toho všechno, ale velké firmy většinou tyto malé zabijí. To je byznys. Jaké produkty chystáme, si už nechávám pro sebe, abychom s nimi na trh přišli jako první. Musím si dát pozor na to, co komu říkám. Jsem dost ukecaná a už se mi několikrát stalo, že mi moje nápady někdo vzal," přiznává.

Energická podnikatelka by se chtěla soustředit především na Liluky, které si zákazníci oblíbili díky kvalitním surovinám. "Nikdo nemá Liluky. Jsou strašně náročné na produkci a některé firmy se nás dokonce ptají, jak je děláme. Jindy nám zase volají s nabídkou levnějších oříškových másel, čokolády a podobně, ale kvalita by tím byla horší. To rozhodně nedopustím," uzavírá s úsměvem Šáchová, která by si přála, aby si na jejich sladkostech časem pochutnali i zákazníci z Německa, Švýcarska a Rakouska.