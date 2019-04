Čeští studenti navrhli hru, díky které děti baví chemie. Zakázky nestíhají vyřizovat

Tereze Klementové a Matyáši Horálkovi je 24 let a dokončují poslední ročník magisterského studia na brněnském Vysokém učení technickém. Před třemi lety se rozhodli přiblížit chemii co nejvíce dětem a vymysleli hračku Matelab, díky které si malí výzkumníci mohou vyzkoušet efektní pokusy doma v pokojíčku. "Když jsme na podzim začínali, ani v nejmenším jsme netušili, jaký zájem o hru bude," říkají.

"Věda a různé pokusy nás fascinovaly už odmala. Během studia na vysoké škole jsme se také občas účastnili různých akcí pro děti, kde se na stánku předvádějí chemické pokusy, a tak mě napadlo, že by děti mohlo bavit dělat podobné pokusy i doma," vysvětlila Tereza Klementová.

Vývoj novodobého Malého chemika trval dvojici celkem tři roky. A v tematických sadách Matelabu najdou děti, ale i dospělí, suroviny běžně užívané v chemické laboratoři. Vyzkoušet si můžou třeba barvení plamene, funkci pH indikátorů nebo výrobu vodíkové pěny.

Cesta k chemickému vzdělání nebo jen nadšení z přírodních věd ale může vést také přes efektní pokusy, jako je proměna měděné desetikoruny ve stříbrnou nebo výroba baterie a následné rozsvícení diody.

Právě efektní vědecké pokusy přivedly ke studiu chemie také Terezu Klementovou, která pochází z vesnice Adolfovice u Jeseníku. "Rozhodnutí zkusit z přírodních věd zrovna chemii na technice bylo spíš podvědomé. Co taková práce reálně obnáší, jsem samozřejmě blíž zjistila až na škole. Myslím, že opravdovou cestu k chemii jsem našla až během studia, které nám dávalo místy pořádně zabrat," přiznala.

S chemií souvisí všechno

"Nejvíc mě na tom baví, že si člověk může pomocí chemie vysvětlit spoustu věcí. V podstatě vše, na co si vzpomenete, nějak souvisí s chemií," dodala Klementová. Momentálně pracuje v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd a podílí se na vývoji nové metody pro diagnostiku otravy krve.

"V našem týmu se zabýváme metodou, která by urychlila proces identifikace bakterií v krvi a stanovení jejich citlivosti na antibiotikum. Standardními testy se to zjišťuje desítky hodin, nové metodě by měly k získání výsledku stačit dvě hodiny, a navíc by došlo ke snížení nákladů na celý proces," vysvětluje spoluautorka Matelab.

Její parťák z Brna Matyáš Horálek se k chemii dostal přes knížky a petardy. "Rozebrat mixér či odpálit zábavní pyrotechniku patřilo navzdory názorům mých rodičů vždy mezi mé nejoblíbenější činnosti. Když jsem se však po maturitě rozhodoval, kam se vydám dál, nebyl jsem si vůbec jistý, zda je chemie ta správná volba. Teprve až teď si uvědomuji, jak zajímavý obor to je," dodává student specializující se na chemii materiálů.

Také on zůstal v akademické sféře a zkoumá vývoj nových materiálů vhodných i pro 3D tisk, jež by neměly zatěžovat planetu. "Konkrétně se jedná o nový druh plastu, který se v přírodě zcela rozloží a nebude tu s námi tisíce let jako ty, které se dnes běžně vyrábí," přibližuje Horálek.

"Zakázky jsme museli balit i po nocích"

Jejich sady Matelab by jednoho dne mohly zvýšit počet vědeckých pracovníků v Česku. Už teď podle svých slov nestíhají vyřizovat zakázky. "Když jsme na podzim začínali, ani v nejmenším jsme netušili, jaký zájem o hru bude. Informace o naší sadě s pokusy se brzy rozkřikla a my najednou nevěděli kam dřív skočit. Často jsme nestíhali a mnohé objednávky jsme museli balit i po nocích," přiznávají.

Kromě rodičů se jim však často ozývají také školy, které u nich sady na chemické pokusy rovněž nakupují. Základní výbava vychází na 890 korun a obsahuje vše potřebné pro bezpečné domácí pokusy, včetně vařiče, skleněných zkumavek, rukavic a ochranných brýlí.

K dispozici jsou taky sety zaměřené například na plyny nebo barevné reakce. "Chemikálie obsažené v Matelabu jsou netoxické a při správném zacházení zcela bezpečné. Klademe důraz na vyhovění přísné legislativě a všechny sety jsou v souladu s platnou normou a ostatními předpisy," říkají zakladatelé experimentální hračky.

"Spousta pokusů, které bychom rádi zařadili, tam být zatím nemůže, protože jsme ještě nenašli způsob, jak je upravit tak, aby byly dostatečně bezpečné. Vždy hledáme bezpečnou alternativu chemikálií, které jsou k experimentu potřeba," vysvětlila Klementová dříve pro specializovaný časopis Chemagazín.

Vzhledem ke zvýšené poptávce už ale vytváří další sady. V jednom z dřívějších rozhovorů prozradili, že by se rádi zaměřili na kovy nebo krystaly.

Kromě toho chystají speciální vydání hry pro skupinové využití ve školách a do budoucna se chtějí pustit i na zahraniční trh. Rádi by tak ukázali co nejvíce lidem, že chemie nemusí být nuda a efektní pokusy z vědeckých představení nejsou vůbec složité.

